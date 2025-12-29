Politikolog: „Srpska zajednica nakon pobede Samoopredeljenja nema čemu dobrom da se nada“

Politikolog: „Srpska zajednica nakon pobede Samoopredeljenja nema čemu dobrom da se nada“

Politikolog Ognjen Gogić ocenio je danas da srpska zajednica na Kosovu „nema čemu dobrom da se nada“ nakon ubedljive pobede Pokreta Samoopredeljenje na jučerašnjim vanrednim izborima za skupštinu Kosova, između ostalog jer će dosadašnji premijer Aljbin Kurti verovatno moći da formira vlast samo u koaliciji sa manjinskim strankama.

On je gostujući u emisiji Pravi ugao naveo da se Kurti nije mnogo obazirao na stavove i potrebe Srba u prethodnim godinama, a da oni imaju razloga za uznemirenje jer „znaju kako su u prethodnim godinama prošli sa njim“. „Kurti je sistematski urušavao njihova prava i vladavinu prava, i nikada nije prihvatio Ahtisarijev poredak jer misli da su Srbi (kroz njega) dobili previše“, naveo je Gogić. On je za RTV dodao i da, iako Kurti personalno nije miljenik Zapada, to ne
