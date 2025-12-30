Osetkovski: "Iskoristili su naše greške"

Košarkaš Partizana Dilan Osetkovski za Arenu sport bio je realan posle meča i poraza od Valensije u Evroligi.

Crno-beli su poraženi u Španiji sa 86:73, i tako su upisali svoj 13. poraz od starta sezone Evrolige. "Napravili smo neke greške, koje su oni iskoristili. Igrali smo 35 minuta dobro, onda smo napravili neke greške koje smo mogli da izbegnemo, a i protivnik je to iskoristio i kaznio", rekao je Osetkovski. Pred Partizanom su još dve utakmice u gostima, prvo protiv Monaka, a onda i protiv Barselone u dvorani Blaugrana. Šampion ABA lige trenutno zauzima 19. mesto na
Ključne reči

KošarkaPartizanBarselonaValensijaEvroligaABA ligaŠpanija

