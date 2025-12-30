'Izveštavao sam o 40 ratova, ali nikad nije bilo kao 2025.'

BBC News pre 56 minuta | Džon Simson - BBC urednik za

Osetljivi sadržaj: U tekstu su eksplicitni opisi smrti koji bi mogli da uznemire neke čitaoce

Izveštavao sam tokom karijere, koja datira još iz 1960-ih, o 40 ratova iz čitavog sveta.

Gledao sam kako Hladni rat dostiže vrhunac, a potom se naprosto gasi.

Ali nikad još nisam video godinu koja je bila toliko zabrinjavajuća kao što je bila 2025. godina - ne samo zato što trenutno besni nekoliko velikih sukoba, već i zato što je sve jasnije da svaki od njih ima geopolitičke implikacije neprikosnovenog značaja.

Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski upozorio je da bi aktuelni sukob u njegovoj zemlji mogao da eskalira u svetski rat.

Posle skoro 60 godina praćenja raznih sukoba, imam neprijatan osećaj da je u pravu.

AFP via Getty Images Ukrajinski predsednik upozorio je da bi aktuelni sukob u njegovoj zemlji mogao da eskalira u svetski rat

Vlade zemalja članica NATO u stanju su pripravnosti prateći da li Rusija seče podvodne kablove koji nose elektronski saobraćaj održavajući zapadno društvo u životu.

Njihovi dronovi optuženi su da testiraju odbranu zemalja NATO.

Njihovi hakeri razvijaju načine za onesposobljavanje ministarstava, hitnih službi i ogromnih korporacija.

Vlasti na zapadu sigurne su da ruske tajne službe ubijaju i pokušavaju da ubiju disidente koji su potražili utočište na Zapadu.

Istraga o pokušaju ubistva u Solsberiju bivšeg ruskog obaveštajca Sergeja Skripala 2018. godine (uz trovanje meštanke Don Sterdžis) zaključila je da je napad bio odobren sa najvišeg mesta u Rusiji.

Što će reći od Putina lično.

Ovaj put je osećaj drugačiji

Godinu 2025. obeležila su tri veoma različita rata.

Tu je Ukrajina, naravno, gde UN kaže da je poginulo 14.000 civila.

Zatim Gaza, kojoj je izraelski premijer Benjamin Netanjahu zapretio „silnom osvetom“ nakon što je ubijeno oko 1.200 ljudi, kada je Hamas napao Izrael 7. oktobra 2023. godine i oteo 251 osobu.

Od tada je u izraelskoj vojnoj akciji poginulo više od 70.000 Palestinaca, među njima više od 30.000 žena i dece, prema Ministarstvu zdravlja koje vodi Hamas, što su brojke koje UN smatra pouzdanim.

U međuvremenu, u Sudanu se između dve vojne frakcije vodi brutalan građanski rat.

U poslednjih nekoliko godina tamo je poginulo više od 150.000 ljudi; oko 12 miliona njih bilo je prisiljeno da napusti domove.

Da je ovo bio jedini rat 2025. godine, možda bi spoljni svet uradio više da ga zaustavi; ali nije bio.

„Dobar sam u rešavanju ratova“, izjavio je američki predsednik Donald Tramp, dok ga je leteo ka Izraelu pošto je pregovorima postigao primirje u Gazi.

Istina je da u Gazi sada gine manje ljudi.

Ali uprkos primirju, rat u Gazi svakako ne deluje kao da je rešen.

Imajući u vidu šokantnu patnju na Bliskom istoku, može zvučati čudno ako kažemo da je rat u Ukrajini na potpuno drugom nivou.

Ali jeste.

AFP via Getty Images „Dobar sam u rešavanju ratova“, izjavio je američki predsednik Donald Tramp

Ako izuzmemo Hladni rat, većina sukoba koje sam pokrivao tokom godina bili su manjih razmera: ružni i opasni, svakako, ali ne toliko ozbiljni da ugroze mir u čitavom svetu.

Neki sukobi, kao što je Vijetnamski, prvi Zalivski rat i rat na Kosovu, jesu povremeno delovali kao da bi mogli da prerastu u nešto mnogo gore, ali nikada nisu.

Velike sile bile su suviše nervozne zbog mogućnost da lokalizovani, konvencionalni rat preraste u nuklearni.

„Neću započeti Treći svetski rat za vas!“, navodno je povikao britanski general ser Majk Džekson preko radija na Kosovu 1999. godine, kad je njegov nadređeni u NATO naredio britanskim i francuskim snagama da zauzmu aerodrom u Prištini nakon što su ruske trupe stigle do njega prve.

Naredne godine, 2026, međutim, Rusija, primetivši Trampov očigledan gubitak interesovanja za Evropu, deluje kao da je spremna i voljna da pokuša da ostvari veću dominaciju.

Ranije ovog meseca, Putin je izjavio da Rusija ne planira da ulazi u rat s Evropom, ali je spreman na njega „ovog časa“, ako je to ono što Evropljani žele.

Na kasnijem događaju koji je prenosila televizija, on je rekao: „Neće biti nikakvih operacija ako nam budete ukazali poštovanje, ako budete poštovali naše interese, baš kao što smo se mi uvek trudili da poštujemo vaše.“

Getty Images Putin je izjavio da Rusija ne planira da ulazi u rat s Evropom, ali je spremna na njega „ovog časa“ ako to Evropljani žele

Ali Rusija, velika svetska sila, već je izvršila invaziju na jednu nezavisnu evropsku zemlju, što je za posledice imalo ogroman broj civilnih i vojnih žrtava.

Ukrajina optužuje Rusiju za otmicu najmanje 20.000 dece.

Međunarodni krivični sud (MKS) izdao je nalog za hapšenje ruskog predsednika Vladimira Putina zbog njegovog učešća u tome, što Rusija od početka poriče.

Rusija tvrdi da je izvršila invaziju kako bi se zaštitila od širenja NATO-a, ali je Putin nagovestio i drugi motiv: želju da povrati regionalnu sferu uticaja Rusije.

Američko neodobravanje

On je zahvalan jer je protekla godina, 2025, donela nešto što je većina zapadnih zemalja smatrala nezamislivim: mogućnost da američki predsednik okrene leđa strateškom sistemu koji je na snazi još od Drugog svetskog rata.

Ne samo da Vašington trenutno nije siguran da li želi da zaštiti Evropu, već ne odobrava pravac u kom veruje da se Evropa kreće.

U novom izveštaju o strategiji za nacionalnu bezbednost Trampove administracije tvrdi se da se Evropa trenutno suočava sa „surovom mogućnošću brisanja civilizacije“.

Kremlj je pozdravio ovaj izveštaj, rekavši da je u skladu sa ruskom sopstvenom vizijom.

Možete se opkladiti da jeste.

U Rusiji je Putin ućutkao većinu opozicije njemu i ratu u Ukrajini, prema specijalnom izvestiocu UN-a koji se bavi ljudskim pravima u Rusiji.

On, međutim, ima vlastitih problema: mogućnost ponovnog rasta inflacije nakon nedavnog hlađenja, opadanje prihoda od nafte i prinuđenost njegove vlade da poveća PDV kako bi mogla da finansira rat.

Getty Images Američki predsednik Donald Tramp i ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski sukobili su se tokom susreta u Beloj kući u februaru 2025. godine

Ekonomije Evropske unije su deset puta veće od ruske; još i više ako im dodate Veliku Britaniju.

Zajednička evropska populacija broji 450 miliona, više nego tri puta više od ruske od 145 miliona stanovnika.

Ipak, Zapadna Evropa je delovala nervozno što bi mogla da izgubi materijalne pogodnosti i do sada je bila nespremna da plati za vlastitu odbranu dok god može da ubedi Ameriku da je štiti.

Amerika je takođe drugačija ovih dana: manje uticajna, više zagledana u sebe i sve različitija od Amerike o kojoj sam izveštavao tokom čitave karijere.

Danas, veoma slično 1920-im i 1930-im, ona želi da se usredsredi na vlastite nacionalne interese.

Čak i ako predsednik Tramp bude izgubio veliki deo političke moći na izborima u sredini mandata sledeće godine, moguće je da je već toliko okrenuo brojčanik u pravcu izolacionizma da bi čak i američki predsednik više naklonjen NATO-u 2028. godine mogao da shvati da je teško priteći Evropi u pomoć.

Nemojte da mislite da Vladimir Putin to nije primetio.

Rizik od eskalacije

Naredna godina, 2026, zaista izgleda kao da će biti važna.

Zelenski bi mogao da oseti obavezu da pristane na mirovni dogovor, odsekavši veliki deo ukrajinske teritorije.

Hoće li biti dovoljno ostvarivih garancija da se spreči predsednika Putina da se vrati po još za nekoliko godina?

Za Ukrajinu i njene evropske pomagače, koji se već osećaju kao da su u ratu sa Rusijom, to je jedno veoma važno pitanje.

Evropa će morati da preuzme mnogo veći udeo u održavanju Ukrajine u životu, ali ako Sjedinjene Američke Države okrenu leđa Ukrajini, kao što ponekad prete da će učiniti, to bi predstavljalo ogromni teret za Evropu.

Global Images Ukraine via Getty Images Ako Sjedinjene Američke Države budu okrenule leđa Ukrajini, biće to ogroman teret za Evropu

Ali da li bi rat mogao da preraste u nuklearni sukob?

Znamo da je predsednik Putin kockar; oprezniji lider bi odustao od invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine.

Njegovi poslušnici izriču zastrašujuće pretnje o brisanju Velike Britanije i drugih evropskih zemalja sa mape ruskim novim oružjem, ali on je lično obično mnogo uzdržaniji.

Dok su Amerikanci još uvek aktivni članovi NATO, rizik da bi mogli da odgovore vlastitim katastrofalnim nuklearnim napadom još je prevelik.

Za sada.

Svetska uloga Kine

Što se tiče Kine, predsednik Si Đinping nedavno je uputio nekoliko direktnih pretnji samostalnom ostrvu Tajvan.

Ali pre dve godine, tadašnji direktor CIA Vilijam Berns rekao je da je Si Đinping izdao naređenje Narodnooslobodilačkoj vojsci da bude spremna da izvrši invaziju na Tajvan do 2027. godine.

Ako Kina ne bude preduzela neku vrstu odlučne akcije prema Tajvanu, Si Đinping bi mogao da smatra da zbog toga izgleda prilično slabo.

On to neće želeti.

Pomislili biste da je Kina ovih dana suviše snažna i bogata da bi se brinula oko javnog mnjenja kod kuće.

Nije tako.

Još od pobune protiv Denga Sjaopinga 1989. godine, koja se završila masakrom na Tjenanmenu, kineski lideri sa opsesivnom pažnjom prate načine na koje reaguje zemlja.

Gledao sam i sam kako se odvijaju događaji na Tjenanmenu, izveštavajući sa Trga, a ponekad i živeći na njemu.

Priča o 4. junu 1989. godine nije bila toliko jednostavna kao što smo onomad mislili: naoružani vojnici pucaju u nenaoružane studente.

To se svakako desilo, ali u Pekingu i mnogim drugim kineskim gradovima vodila se još jedna bitka.

Na ulice su izašle hiljade običnih ljudi iz radničke klase, čvrsto rešeni da iskoriste napad na studente kao priliku da potpuno svrgnu s vlasti Komunističku partiju Kine.

Kad sam se vozio ulicama dva dana kasnije, video sam spaljenih najmanje pet policijskih stanica i tri štaba lokalne policije.

U jednom predgrađu, razjarena masa je spalila policajca i postavila njegovo ugljenisano telo uza zid.

Policijska kapa mu je bila stavljena pod krivim uglom na glavu, a cigareta mu je bila ugurana između pocrnelih usana.

Ispostavilo se da vojska nije gušila samo dugotrajne studentske demonstracije, već je takođe pokušavala da uguši narodnu pobunu običnog kineskog naroda.

Kinesko političko vođstvo, koje još ne može da zakopa uspomene na ono što se desilo pre 36 godina, neprestano motri na znake otpora - bilo organizovanih grupa, kao što je Falun Gong, nezavisne hrišćanske crkve ili demokratskog pokreta u Hong Kongu, ili samo naroda koji demonstrira protiv lokalne korupcije.

Svi su uvek ugušeni velikom silom.

Proveo sam veliki deo vremena izveštavajući o Kini posle 1989. godine, gledajući kako ona dostiže ekonomsku i političku dominaciju.

Čak sam imao priliku da upoznam i vrhunskog političara koji je bio rival i takmac Sija Đinpinga.

Njegovo ime je Bo Silai i bio je anglofil, koji je govorio iznenađujuće otvoreno o kineskoj politici.

Jednom prilikom mi je rekao: „Nikad nećeš razumeti koliko se vlada nesigurno oseća kad zna da nije izabrana.“

Što se tiče samog Boa Silaija, on je osuđen na doživotnu kaznu zatvora 2013. godine nakon što je proglašen krivim za podmićivanje, proneveru i zloupotrebu moći.

BBC Džon Simpson je proveo veliki deo vremena izveštavajući o Kini posle 1989. godine (na slici na trgu Tjenanmen 2016. godine)

Sveukupno gledano, dakle, 2026. izgleda kao da će biti važna godina.

Snaga Kine samo će rasti, a njena strategija za preuzimanje Tajvana, velika ambicija Sija Đinpinga, postaće očiglednija.

Možda će čak rat u Ukrajini biti razrešen, ali pod uslovima koji pogoduju predsedniku Putinu.

Možda će on biti slobodan da se vrati po još ukrajinske teritorije kad za to bude bio spreman.

A predsednik Tramp, iako bi njegova politička krila mogla biti skresana u novembru na izborima u sredini mandata, još će više udaljiti SAD od Evrope.

Sa evropskog stanovišta, izgledi jedva da mogu biti sumorniji.

Ako ste mislili da će Treći svetski rat biti razmena vatre nuklearnim oružjem, razmislite još jednom.

Mnogo je verovatnija da će to biti zbirka diplomatskih i vojnih manevara, koji će dovesti do cvetanja autokratije.

Čak bi mogao da zapreti raspadom zapadnog saveza.

A taj proces je već otpočeo.

