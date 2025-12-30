Macut: Izbori nisu lek za svaku krizu, probleme moramo rešavati dijalogom

Beta pre 1 sat

Premijer Srbije Đuro Macut ocenio je da izbori nisu lek za svaku krizu, već da se problemi u državi moraju rešavati dijalogom.

"Izbori nisu lek za svaku krizu. Najvažnije je smirivanje tenzija i dijalog. O izborima se odlučuje odgovorno, u skladu sa interesima države i građana... Svako društvo ima pravo na protest, ali dijalog mora ostati osnovno sredstvo rešavanja problema. Polarizacija ne donosi rešenja, već ih odlaže", rekao je Macut u intervjuu za novogodišnji broj nedeljnika NIN na pitanje o tome šta misli o studentskim zahtevima za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora.

Komentarišući kritike iz EU i Evropskog parlamenta na račun Srbije koje se tiču korupcije, stanja demokratskih sloboda i izbornog sistema, Macut je rekao da je vlada pažljivo proučila izveštaj i da je zaključila da je u njemu dobar deo "površnih ocena koje su donete iz raznih političkih razloga, ali da ima i nekih koje su na mestu".

"Svakako će vlada na čijem sam čelu uvek uzimati za ozbiljno sve kritike koje su zasnovane na realnosti, jer one pomažu da naše institucije rade bolje", rekao je Macut.

Premijer je dodao da evropske integracije i punopravno članstvo Srbije u Evropskoj uniji ostaju strateško opredeljenje ali da proces reformi nije nužno vezan za brzinu pristupanja, već se prvenstveno sprovodi zato što donosi konkretnu korist za građane.

"I nastavićemo da ih sprovodimo, jer imamo obavezu da uredimo svoju zemlju, ali i da budemo spremni da, kada se na nivou EU donese politička odluka o daljim koracima na našem putu evrointegracija, mi budemo potpuno spremni. Ta odluka najmanje zavisi od stepena reformi, već je najvećim delom produkt geopolitičkih okolnosti, različitih interesa i - da budemo potpuno otvoreni - političke volje država članica EU", rekao je Macut.

Govoreći o vladi na čijem je čelu, Macut je rekao da najvećim dostignućem smatra uspostavljanje "ozbiljnog i otvorenog dijaloga sa akademskom zajednicom nakon godina u kojima je poverenje bilo narušeno".

"Voleo bih da su određeni procesi, posebno u oblasti reforme obrazovanja i javne uprave, mogli da se odvijaju brže. Ipak, odgovorno vođenje države podrazumeva strpljenje, dijalog i stabilnost, a ne prečice. Važno mi je da se odluke donose održivo, uz uključivanje svih relevantnih aktera", rekao je on.

Macut je kao prioritete u narednoj godini naveo ekonomski rast, jačanje domaće privrede, unapređenje obrazovanja i zdravstva, kao i nastavak infrastrukturnih ulaganja.

"Poseban fokus biće na kvalitetu institucija i vladavini prava, jer bez toga nema ni stabilnog razvoja", rekao je Macut i dodao da naredna faza razvoja podrazumeva postepeni prelazak ka ekonomiji koja se više oslanja na znanje, inovacije, tehnologiju i veću dodatu vrednost, uz jačanje domaćih kompanija i domaćih investicija.

On je rekao da to ne znači da će doći do napuštanja postojećeg modela, niti će zemlja biti zatvorena prema stranim investitorima, ali da je ideja da se podstakne veća lokalna vrednost.

(Beta, 30.12.2025)