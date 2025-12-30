MUP: Kričak postavljen za načelnika Uprave kriminalističke policije

Beta pre 1 sat

Direktor policije imenovao je potpukovnika Marka Krička za načelnika Uprave kriminalističke policije, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

U saopštenju se navodi da je Kričak rođen u Beogradu 1984. godine i da je karijeru počeo u Bezbednosno-informativnoj agenciji gde je radio u petoj upravi na "najsloženijim zadacima koji su zahtevali vrhunsku posvećenost, znanje i obučenost".

"Nakon toga, karijeru nastavlјa u Ministarstvu unutrašnjih poslova, u Službi za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK), Odelјenje za borbu protiv droga, gde obavlјa izuzetno zahtevne poslove, pri čemu se ističe njegov profesionalizam, patriotizam i visok stepen motivisanosti da svaki zadatak obavi potpuno i tačno", dodaje se u saopštenju.

Nakon toga prelazi u Policijsku upravu za grad Beograd, pa u osmu upravu BIA, na mesto pomoćnika načelnika uprave.

"Zamenik komandanta Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata (JZO) postaje 2022. godine, a 2023. godine raspoređen je na mesto komandanta JZO. U toku karijere, Marko Kričak je učestvovao i predvodio više značajnijih akcija, od kojih se posebno izdvaja akcija na suzbijanju iregularnih migracija na teritoriji Srbije, štiteći na taj način državu od ovih oblika ugrožavanja. Takođe, istakao se aktivnim učešćem u očuvanju bezbednosti države tokom prethodnih godinu dana, gde je požrtvovano i bezuslovno branio ustavni poredak Srbije", piše u saopštenju.

Kričak je široj javnosti postao poznat u avgustu kada ga je studentkinja Nikolina Sinđelić optužila da je u garaži Vlade Srbije učestvovao u privođenju nekoliko studenata, koje je, prema njenim rečima, fizički napao i pretio silovanjem.

Prema navodima medija, nekoliko meseci kasnije Kričak je studentkinju tužio za povredu ugleda i časti i tražio novčanu naknadu u iznosu od 500.000 dinara.

(Beta, 30.12.2025)

