Inflacija stabilna, rezerve zlata na istorijskom maksimumu: NBS objavila rezultate rada u 2025. godini

Narodna banka Srbije objavila je rezultate rada za 2025. godinu. NBS navodi da je u ovoj godini inflacija bila pod kontrolom, dinar stabilan, a da su devizne rezerve bile rekordne. NBS dodaje i da je finansijski sistem ostao stabilan i otporan uprkos svim globalnim izazovima, dok su kamate na kredite značajno snižene, a zlatne rezerve podignute na istorijski maksimum.

Inflacija je u granicama cilja Narodne banke Srbije (3 ± 1,5%), gde će, prema našim projekcijama, ostati i u srednjem roku. Duže od deset godina inflacija u Srbiji uporediva je sa inflacijom u zemljama regiona sa istim režimom monetarne politike. I finansijski sektor očekuje da će inflacija ostati unutar granica cilja, o čemu svedoče kratkoročna i srednjoročna inflaciona očekivanja finansijskog sektora, koja su ostala usidrena i tokom 2025. godine. I u 2025.