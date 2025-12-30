Ovo je današnji kurs dinara prema evru

Blic pre 1 sat
Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,2912 dinara, što je neznatna promena u odnosu na ponedeljak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti viši za 0,1 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou niži za 0,3 odsto, a od početka godine za 0,2 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar viši je danas 0,3 odsto i iznosi 99,5343 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru jači je za 1,8 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou za 12,7 odsto, a od početka godine za 13,0 odsto.
Mondo pre 2 sata
RTV pre 4 sati
