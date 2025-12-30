Nikola Jovanović (CLS): Kompleks zgrada generalštaba ustupiti Beogradskom univerzitetu

Danas pre 2 sata  |  Beta
Nikola Jovanović (CLS): Kompleks zgrada generalštaba ustupiti Beogradskom univerzitetu
– Direktor Centra za lokalnu samoupravu (CLS) Nikola Jovanović ocenio je danas da bi zgradu generalštaba, trebalo pokloniti Beogradskom univerzitetu. „Postoji više fakulteta Beogradskog univerziteta koje nemaju svoju zgradu, poput Biološkog, Geografskog ili Fakulteta za bezbednost, jer bi bilo neprikladno graditi hotel ili bilo koju komercijalnu građevinu u kvartu prestonice u kome su čitav vek vladine i vojne zgrade, koje simbolišu moć i ugled države“, kazao je
