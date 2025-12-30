Oglasio se i Tramp povodom navoda o napadu na Putinovu rezidenciju

Danas pre 3 sata  |  FoNet
Oglasio se i Tramp povodom navoda o napadu na Putinovu rezidenciju

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da ga je ruski predsednik Vladimir Putin obavestio o ukrajinskom napadu na jednu od njegovih rezidencija i istakao da taj potez „nije dobar“, bez obzira na to što je Kijev odmah odbacio te optužbe. „Ovo nije pravo vreme za to.

Jedno je biti uvređen, jer su uvređeni, a drugo je napasti njegovu kuću. Danas sam za to saznao od predsednika Putina i bio sam veoma ljut zbog toga“, rekao je Tramp u obraćanju medijima uoči razgovora sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom, prenosi CNN. Američki predsednik je priznao da „nije nemoguće“ da je optužba lažna i da se takav napad nije dogodio, da bi zatim dodao: „Ali predsednik Putin mi je jutros rekao da se jeste“. To je bila prva Trampova
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

(Video) Ovo Putinova palata za koju Kremlj tvrdi da je napadnuta. Ruski predsednik se okružio najmoćnijim PVO sistemima…

(Video) Ovo Putinova palata za koju Kremlj tvrdi da je napadnuta. Ruski predsednik se okružio najmoćnijim PVO sistemima, satelitski snimci otkrili sve

Blic pre 2 sata
"Putin mi je rekao da su mu napali kuću, jako sam ljut!" Oglasio se Tramp o navodnom napadu na rezidenciju lidera Rusije: "Ne…

"Putin mi je rekao da su mu napali kuću, jako sam ljut!" Oglasio se Tramp o navodnom napadu na rezidenciju lidera Rusije: "Ne zaboravite da sam zaustavio Tomahavke"

Blic pre 3 sata
Zelenski demantovao da je Ukrajina napala Putinovu rezidenciju

Zelenski demantovao da je Ukrajina napala Putinovu rezidenciju

Danas pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinIzraelCNNKijevDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Kako je Stanivuković postao Trojanski konj

Kako je Stanivuković postao Trojanski konj

Radar pre 38 minuta
Razgovarali telefonom Tramp i Putin, Kremlj kaže da je Putin obavestio Trampa o ukrajinskom napadu

Razgovarali telefonom Tramp i Putin, Kremlj kaže da je Putin obavestio Trampa o ukrajinskom napadu

Danas pre 18 minuta
Letonija završila ogradu sa Rusijom: 280 km bodljikave žice na granici

Letonija završila ogradu sa Rusijom: 280 km bodljikave žice na granici

Danas pre 3 minuta
"Samo tri stvari nas mogu spasiti" Glavni grad u srpskom komšiluku danima okovan čudnom maglom: "Štetna je po zdravlje!"

"Samo tri stvari nas mogu spasiti" Glavni grad u srpskom komšiluku danima okovan čudnom maglom: "Štetna je po zdravlje!"

Blic pre 38 minuta
(Mape) na Balkanu skoro 20, u Evropi temperatura pada u debeli minus! Šokantna prognoza evropskih meteorologa: "Brzo se kreće…

(Mape) na Balkanu skoro 20, u Evropi temperatura pada u debeli minus! Šokantna prognoza evropskih meteorologa: "Brzo se kreće, kontrast će biti ogroman"

Blic pre 18 minuta