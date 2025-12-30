Oglasio se i Tramp povodom navoda o napadu na Putinovu rezidenciju

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da ga je ruski predsednik Vladimir Putin obavestio o ukrajinskom napadu na jednu od njegovih rezidencija i istakao da taj potez „nije dobar“, bez obzira na to što je Kijev odmah odbacio te optužbe. „Ovo nije pravo vreme za to.

Jedno je biti uvređen, jer su uvređeni, a drugo je napasti njegovu kuću. Danas sam za to saznao od predsednika Putina i bio sam veoma ljut zbog toga“, rekao je Tramp u obraćanju medijima uoči razgovora sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom, prenosi CNN. Američki predsednik je priznao da „nije nemoguće“ da je optužba lažna i da se takav napad nije dogodio, da bi zatim dodao: „Ali predsednik Putin mi je jutros rekao da se jeste“. To je bila prva Trampova