Razgovarali telefonom Tramp i Putin, Kremlj kaže da je Putin obavestio Trampa o ukrajinskom napadu

Predsednik Rusije Vladimir Putin obavestio američkog predsednika Donalda Trampa o ukrajinskom napadu dronom na njegovu rezidenciju u Novgorodskoj oblasti, preneo je danas spoljnopolitički savetnik Kremlja Juri Ušakov.

Portparolka Bele kuće Kerolajn Livit nešto kasnije je objavila na mreži Iks da je Tramp „upravo završio pozitivan telefonski poziv sa predsednikom Putinom oko Ukrajine“. Ona nije dala dodatne detalje o sadržaju tog poziva. Tramp je juče takođe imao telefonski razgovor sa Putinom, pred razgovore sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim na Floridi o mirovnom planu za Ukrajinu. Prema Ušakovu Putin je obavestio Trampa o ukrajinskom noćašnjem napadu dronovima i