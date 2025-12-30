Razgovarali telefonom Tramp i Putin, Kremlj kaže da je Putin obavestio Trampa o ukrajinskom napadu

Danas pre 19 minuta  |  Beta
Razgovarali telefonom Tramp i Putin, Kremlj kaže da je Putin obavestio Trampa o ukrajinskom napadu

Predsednik Rusije Vladimir Putin obavestio američkog predsednika Donalda Trampa o ukrajinskom napadu dronom na njegovu rezidenciju u Novgorodskoj oblasti, preneo je danas spoljnopolitički savetnik Kremlja Juri Ušakov.

Portparolka Bele kuće Kerolajn Livit nešto kasnije je objavila na mreži Iks da je Tramp „upravo završio pozitivan telefonski poziv sa predsednikom Putinom oko Ukrajine“. Ona nije dala dodatne detalje o sadržaju tog poziva. Tramp je juče takođe imao telefonski razgovor sa Putinom, pred razgovore sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim na Floridi o mirovnom planu za Ukrajinu. Prema Ušakovu Putin je obavestio Trampa o ukrajinskom noćašnjem napadu dronovima i
Otvori na danas.rs

Pročitajte još

Letonija završila ogradu sa Rusijom: 280 km bodljikave žice na granici

Letonija završila ogradu sa Rusijom: 280 km bodljikave žice na granici

Danas pre 4 minuta
Jedan od najvećih Putinovih protivnika poručio: Ako Rusija bude diktirala uslove mira, Zapad i Ukrajina su izgubili

Jedan od najvećih Putinovih protivnika poručio: Ako Rusija bude diktirala uslove mira, Zapad i Ukrajina su izgubili

Kurir pre 4 minuta
Zelenski uvređen skromnim prijemom pre sastanka sa Trampom

Zelenski uvređen skromnim prijemom pre sastanka sa Trampom

Politika pre 4 minuta
Rusija čeka da Amerika prouči Putinovu inicijativu za START sporazum

Rusija čeka da Amerika prouči Putinovu inicijativu za START sporazum

Politika pre 24 minuta
Lavrov: Inicijativa u Ukrajini je na strani ruske vojske

Lavrov: Inicijativa u Ukrajini je na strani ruske vojske

Politika pre 24 minuta
"Volodimire, molimo te, budi oprezan" Evropski lideri Zelenskom uputili dramatične reči pred odlazak kod Trampa: "Ne…

"Volodimire, molimo te, budi oprezan" Evropski lideri Zelenskom uputili dramatične reči pred odlazak kod Trampa: "Ne prenagljuj"

Blic pre 1 sat
Medvedev Zelenskog nazvao "smrdljivim kijevskim gadom", pa uputio još jednu u nizu pretnji: "Moraće da se skriva do kraja svog…

Medvedev Zelenskog nazvao "smrdljivim kijevskim gadom", pa uputio još jednu u nizu pretnji: "Moraće da se skriva do kraja svog bezvrednog života"

Blic pre 1 sat

Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaBela kućaRusijaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Kako je Stanivuković postao Trojanski konj

Kako je Stanivuković postao Trojanski konj

Radar pre 39 minuta
Razgovarali telefonom Tramp i Putin, Kremlj kaže da je Putin obavestio Trampa o ukrajinskom napadu

Razgovarali telefonom Tramp i Putin, Kremlj kaže da je Putin obavestio Trampa o ukrajinskom napadu

Danas pre 19 minuta
Letonija završila ogradu sa Rusijom: 280 km bodljikave žice na granici

Letonija završila ogradu sa Rusijom: 280 km bodljikave žice na granici

Danas pre 4 minuta
"Samo tri stvari nas mogu spasiti" Glavni grad u srpskom komšiluku danima okovan čudnom maglom: "Štetna je po zdravlje!"

"Samo tri stvari nas mogu spasiti" Glavni grad u srpskom komšiluku danima okovan čudnom maglom: "Štetna je po zdravlje!"

Blic pre 39 minuta
(Mape) na Balkanu skoro 20, u Evropi temperatura pada u debeli minus! Šokantna prognoza evropskih meteorologa: "Brzo se kreće…

(Mape) na Balkanu skoro 20, u Evropi temperatura pada u debeli minus! Šokantna prognoza evropskih meteorologa: "Brzo se kreće, kontrast će biti ogroman"

Blic pre 19 minuta