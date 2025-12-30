Veštačka inteligencija je autor više od 20 odsto sadržaja koji se nude novim korisnicima na „Jutjubu“

Kompanija za video montažu „Kapving“ (Kapwing), istraživala je sadržaje 15.000 najpopularnijih Jutjub kanala na svetu, odnosno po prvih 100 u svakoj državi.

Istraživanje je pokazalo je da je više od 20 odsto video-snimaka koje algoritam Jutjuba prikazuje novim korisnicima, zapravo sadržaj niskog kvaliteta koji je generisan veštačkom inteligencijom (VI). U pitanju je sadržaj je generisan da poveća broj pregleda, prenosi RTS Gardijan. Rezulati istraživanja su pokazali i da 278 Jutjub kanala sadrži materijale koje je napravila isključivo veštačka inteligencija. Kada je reč o finansijama, sadržaj slabijeg kvaliteta,