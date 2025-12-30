(VIDEO) Džoel Bolomboj se vratio u Beograd

Danas pre 9 minuta  |  V. R.
Košarkaški klub Crvena zvezda organizovao je konferenciju za medije i Novogodišnji koktel u Beogradu.

Na koktelu se pojavio i centar crveno-belih Džoel Bolomboj i tako obradovao sve navijače tima sa Malog Kalemegdana. Bolomboj je van stroja još od marta ove godine kada se povredio protiv Armanija u Evroligi, a 30. aprila je podvrgnut operaciji. Otkrio je svoje impresije o povratku, ali i očekivanjima kada bi mogao ponovo da se nadje na parketu. -Drago mi je što sam se vratio i jedva čekam da ponovo budem na parketu. Hvala svima što su me dočekali raširenih ruku i
