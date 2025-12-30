Aleksić i Lazović: Uklanjaju Ćacilend pre nego što dođe specijalna misija Evropskog parlamenta

Predsednik Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić i kopredsednik Zeleno-levog fronta Radomir Lazović saglasni su da aktuelna vlast uklanja Ćacilend pre nego što u našu zemlju dođe specijalna misija Evropskog parlamenta. "Pre bih rekao da je to povlačenje pred spoljnim pritiskom, jer ceo svet vidi šta se danas dešava u Srbiji i šta se događalo u tim šatorima, ko su bili ljudi tamo, bilo je mnogo priloga i dokaza ko su ti ljudi. Čini mi se da su u susret ovoj