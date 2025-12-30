Da li će Srbija postati baza za azijsku imigraciju: Broj stranih radnika nepoznat, zaposlenost blago opala

Zaposlenost u Srbiji u drugom i trećem kvartalu neznatno se smanjila pod uticajem kombinacije faktora.

Migracije, što domaće, što strane, odlazak pojedinih investitora, manjak priliva stranih direktnih investicija, kao i rast zarada, sve je uticalo na to da zaposlenost ne bude na uzlaznoj putanji, piše "Nova ekonomija". Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku (RZS) za treći kvartal ove godine u odnosu na prethodni kvartal, ukupan broj zaposlenih je manji za 4.358 lica, tojest za 0,2 odsto, pri čemu je broj zaposlenih u pravnim licima smanjen za 5.329 lica,