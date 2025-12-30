Da li će Srbija postati baza za azijsku imigraciju: Broj stranih radnika nepoznat, zaposlenost blago opala

N1 Info pre 38 minuta  |  Nova ekonomija
Da li će Srbija postati baza za azijsku imigraciju: Broj stranih radnika nepoznat, zaposlenost blago opala

Zaposlenost u Srbiji u drugom i trećem kvartalu neznatno se smanjila pod uticajem kombinacije faktora.

Migracije, što domaće, što strane, odlazak pojedinih investitora, manjak priliva stranih direktnih investicija, kao i rast zarada, sve je uticalo na to da zaposlenost ne bude na uzlaznoj putanji, piše "Nova ekonomija". Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku (RZS) za treći kvartal ove godine u odnosu na prethodni kvartal, ukupan broj zaposlenih je manji za 4.358 lica, tojest za 0,2 odsto, pri čemu je broj zaposlenih u pravnim licima smanjen za 5.329 lica,
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Manje vaučera i visoke cene u odnosu na okruženje: Zašto je domaći turizam pao, manje i stranih gostiju

Manje vaučera i visoke cene u odnosu na okruženje: Zašto je domaći turizam pao, manje i stranih gostiju

N1 Info pre 13 minuta
Pad broja turista, manje vaučera i EES obeležili turizam u 2025. godini

Pad broja turista, manje vaučera i EES obeležili turizam u 2025. godini

Biznis.rs pre 1 sat
Srbi koji imaju ovaj automobil mogu da slave: "Cena tog vozila rašće više nego cena zlata"

Srbi koji imaju ovaj automobil mogu da slave: "Cena tog vozila rašće više nego cena zlata"

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Zavod za statistiku

Ekonomija, najnovije vesti »

Na Jahorini cena ski-pasa upola niža, a može da se koristi i na Kopaoniku

Na Jahorini cena ski-pasa upola niža, a može da se koristi i na Kopaoniku

Kamatica pre 33 minuta
Ministarstvo poljoprivrede poziva proizvođače mleka da prijave probleme

Ministarstvo poljoprivrede poziva proizvođače mleka da prijave probleme

RTV pre 39 minuta
Zašto neki stručnjaci ne očekuju prodaju NIS-a MOL-u

Zašto neki stručnjaci ne očekuju prodaju NIS-a MOL-u

N1 Info pre 43 minuta
Da li će Srbija postati baza za azijsku imigraciju: Broj stranih radnika nepoznat, zaposlenost blago opala

Da li će Srbija postati baza za azijsku imigraciju: Broj stranih radnika nepoznat, zaposlenost blago opala

N1 Info pre 38 minuta
Air Serbia dobila zeleno svetlo i za prvu fazu radova za kompleks u Surčinu - Odobrena gradnja oko 8.000 kvadrata, uključujući…

Air Serbia dobila zeleno svetlo i za prvu fazu radova za kompleks u Surčinu - Odobrena gradnja oko 8.000 kvadrata, uključujući i upravnu zgradu

Ekapija pre 8 minuta