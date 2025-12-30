U Vranju i ove godine, umesto za doček, novac ide za lečenje dece

N1 Info pre 1 sat  |  Južne vesti
U Vranju i ove godine, umesto za doček, novac ide za lečenje dece

Desetu godinu zaredom u Vranju neće biti organizovanog dočeka Nove godine, već će Grad pola miliona dinara uplatiti za lečenje dece koja boluju od teških bolesti, pišu "Južne vesti".

Vranjanci godinama unazad ne praktikuju organizaciju koncerata poslednjeg dana u godini, već se iz budžeta Grada novac usmerava na namenski račun. "Na predlog gradonačelnika dr Slobodana Milenkovića, Gradsko veće je na današnjoj sednici donelo odluku da planirana sredstva budu uplaćena na namenski račun za lečenje dece koja boluju od maligniteta i drugih teških bolesti. I ovog puta biće uplaćeno 500.000 dinara", saopšteno je zvaničnom sajtu Grada Vranja, prenose
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

U Vranju i ove godine novac se uplaćuje za lečenje dece umesto za doček

U Vranju i ove godine novac se uplaćuje za lečenje dece umesto za doček

Nedeljnik pre 29 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

VranjeBudžetNova godina

Društvo, najnovije vesti »

Rezerve krvi na minimumu, iz Instituta poručuju da jedinica ima za jedan dan

Rezerve krvi na minimumu, iz Instituta poručuju da jedinica ima za jedan dan

N1 Info pre 53 minuta
Čedomir Stojković pušten da se brani sa slobode: Vučić mi se sveti zbog tužbe za Sarajevo safari

Čedomir Stojković pušten da se brani sa slobode: Vučić mi se sveti zbog tužbe za Sarajevo safari

N1 Info pre 28 minuta
Ćilerdžić: Za polaganje završnog ispita do sada se prijavilo 63.900 učenika

Ćilerdžić: Za polaganje završnog ispita do sada se prijavilo 63.900 učenika

RTV pre 44 minuta
Studentska akcija 'Raspiši pobedu'

Studentska akcija 'Raspiši pobedu'

BBC News pre 49 minuta
Deca nas vole

Deca nas vole

Peščanik pre 43 minuta