U Vranju i ove godine, umesto za doček, novac ide za lečenje dece

Desetu godinu zaredom u Vranju neće biti organizovanog dočeka Nove godine, već će Grad pola miliona dinara uplatiti za lečenje dece koja boluju od teških bolesti, pišu "Južne vesti".

Vranjanci godinama unazad ne praktikuju organizaciju koncerata poslednjeg dana u godini, već se iz budžeta Grada novac usmerava na namenski račun. "Na predlog gradonačelnika dr Slobodana Milenkovića, Gradsko veće je na današnjoj sednici donelo odluku da planirana sredstva budu uplaćena na namenski račun za lečenje dece koja boluju od maligniteta i drugih teških bolesti. I ovog puta biće uplaćeno 500.000 dinara", saopšteno je zvaničnom sajtu Grada Vranja, prenose