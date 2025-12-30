Brižit Bardo biće sahranjena 7. januara u Sen Tropeu

Politika pre 46 minuta
Brižit Bardo biće sahranjena 7. januara u Sen Tropeu

Bardo je preminula u 91. godini

Sahrana francuske glumice Brižit Bardo, koja je preminula juče u 91. godini, biće održana 7. januara u Sen Tropeu, saopšteno je iz njene Fondacije. Sahrani će prethoditi služba u crkvi Uspenja bogorodice u tom lučkom gradu, u prisustvu porodice i uskog kruga ljudi, preneo je Figaro. Iako su neki mediji preneli da će slavna glumica biti sahranjena na gradskom groblju, Fondacija nije navela preciznu lokaciju. Ceremonija u crkvi biće prenošena preko velikih ekrana na
Otvori na politika.rs

Francuska »

Na današnji dan, 30. decembar

Na današnji dan, 30. decembar

B92 pre 2 sata
RAT U UKRAJINI Putin obavestio Trampa o napadu na njegovu rezidenciju, predsednik SAD bio šokiran

RAT U UKRAJINI Putin obavestio Trampa o napadu na njegovu rezidenciju, predsednik SAD bio šokiran

Euronews pre 1 dan
Makron: Napredak u bezbednosnim garancijama za pravedan i trajan mir u Ukrajini

Makron: Napredak u bezbednosnim garancijama za pravedan i trajan mir u Ukrajini

Politika pre 18 sati
Tramp: Sjajan sastanak sa Zelenskim, veliki pomak u okončanju rata

Tramp: Sjajan sastanak sa Zelenskim, veliki pomak u okončanju rata

Danas pre 1 dan
Brižit Bardo biće sahranjena 7. januara u Sen Tropeu

Brižit Bardo biće sahranjena 7. januara u Sen Tropeu

Newsmax Balkans pre 4 sati
Poznato vreme i mesto sahrane Brižit Bardo: Oglasila se njena fondacija i iznela sve detalje israćaja

Poznato vreme i mesto sahrane Brižit Bardo: Oglasila se njena fondacija i iznela sve detalje israćaja

Mondo pre 6 sati
Poznato kada i gde će biti sahranjena Brižit Bardo: Objavljene zvanične informacije o ispraćaju filmske dive

Poznato kada i gde će biti sahranjena Brižit Bardo: Objavljene zvanične informacije o ispraćaju filmske dive

Telegraf pre 7 sati
Francuska »

Ključne reči

Francuska

Svet, najnovije vesti »

Amerika šalje dolare! Evo koliko novca stiže Ujedinjenim nacijama za humanitarnu pomoć: Za ove teritorije nema ni cvonjka!

Amerika šalje dolare! Evo koliko novca stiže Ujedinjenim nacijama za humanitarnu pomoć: Za ove teritorije nema ni cvonjka!

Kurir pre 10 minuta
Ruski ministar zdravlja o vakcini protiv raka: Sve ide po planu, izgrađen i pogon za institut

Ruski ministar zdravlja o vakcini protiv raka: Sve ide po planu, izgrađen i pogon za institut

Politika pre 11 minuta
Krvavi obračun u Turskoj: Policija upala u kuću militanata, sukob se prelio na ulice: Operacija završena fatalnim ishodom!

Krvavi obračun u Turskoj: Policija upala u kuću militanata, sukob se prelio na ulice: Operacija završena fatalnim ishodom!

Kurir pre 1 sat
Pentagon: Boing dobio ugovor vredan 8,6 milijardi dolara za avione F-15 namenjene Izraelu

Pentagon: Boing dobio ugovor vredan 8,6 milijardi dolara za avione F-15 namenjene Izraelu

Politika pre 1 sat
Poljski političar traži uklanjanje spomenika Banderi kao uslov za podršku Ukrajini

Poljski političar traži uklanjanje spomenika Banderi kao uslov za podršku Ukrajini

Politika pre 46 minuta