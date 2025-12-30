Brižit Bardo biće sahranjena 7. januara u Sen Tropeu

Bardo je preminula u 91. godini

Sahrana francuske glumice Brižit Bardo, koja je preminula juče u 91. godini, biće održana 7. januara u Sen Tropeu, saopšteno je iz njene Fondacije. Sahrani će prethoditi služba u crkvi Uspenja bogorodice u tom lučkom gradu, u prisustvu porodice i uskog kruga ljudi, preneo je Figaro. Iako su neki mediji preneli da će slavna glumica biti sahranjena na gradskom groblju, Fondacija nije navela preciznu lokaciju. Ceremonija u crkvi biće prenošena preko velikih ekrana na