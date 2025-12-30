Kako je Stanivuković postao Trojanski konj

Nema ničeg neuobičajenog u činjenici da Dodik želi da oslabi protivnike, ali mladi gradonačelnik Banjaluke očajnički želi da bude kandidat za predsednika RS, zato kupuje opozicione poslanike i odbornike i time nanosi ogromnu štetu oponentima režima

za Radar iz Banjaluke Prijevremeni izbori su završeni, rezultati su potvrđeni, a žalbe usvojene i razmotrene: Siniša Karan je novi predsjednik Republike Srpske. Karan je naslijedio Dodikovu fotelju i uvećani budžet, pa će tako raspolagati sa čak 80 miliona maraka (40 miliona evra) u narednoj godini, koja je izborna. Ako se ne desi neko veliko čudo, a čuda su u strankama koje se, poput Dodikovog SNSD-a, nalaze na „istorijskoj nizbrdici“, Karan će naredne godine biti