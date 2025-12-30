Sve nijanse sive

Aerozagađenje dobija najkonkretnije potkrepljenje u podacima, po kojima je naša država među tri prve evropske zemlje po intoksinaciji vazduha, posle Makedonije i Bosne i Hercegovine

Horizont Leskovca, grada u kotlini između Suve planine, Radana i Kukavice, često bez daška vetra, presečen je stubom crnog dima, nastalog paljenjem kablova. Odnekud drugde kulja slična tvorevina, formirana verovatno od trunčica čađi, otrovnih jedinjenja ugljenika, azota i sumpora, i suspendovanih (PM) čestica, da bi se preteći nadvila nad tamošnjim Nacionalnim stadionom. U centru grada, iz klobuka smoga izdižu se kranovi, jedini vidljivi, jer sve ostalo uronjeno je