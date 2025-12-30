Fotiu: Nadam se da će Srbija ostvariti opipljiv napredak na evropskom putu

BEOGRAD - Republika Kipar 1. januara preuzima predsedavanje Savetom EU, a ambasador te zemlje u Srbiji Andreas Fotiu kaže da je jedan od prioriteta proširenje Evropske unije i da se nada da će Srbija ostvariti opipljiv napredak u narednih šest meseci, kako bi države članice bile uverene da je sada trenutak da se dalje napreduje u procesu pristupanja.

On je u intervjuu za Tanjug rekao da je Srbija mnogo uradila, da je napredak zabeležen, ali da je potreban dalji rad, posebno kada su u pitanju neophodne reforme koje se očekuje od svake zemlje kandidata. "Dakle, dalji napredak, otvaranje novih klastera, zavisiće od reformskih napora Srbije i daljeg usklađivanja sa standardima EU", rekao je Fotiu. Prema njegovim rečima, Kipar će delovati kao iskren posrednik, kao posrednik u diskusijama unutar Saveta, sa ciljem da