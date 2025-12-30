UŽIVO: Tompson donosi preokret, Valensija vodi pred Q4

Košarkaši Partizana u 19. kolu Evrolige gostuju Valensiji.

Utakmica počinje u 20:30 i svu akciju možete da pratite na našem live blogu. Vezani ubedljivi porazi od Žalgirisa i Makabija doveli su atmosferu u Partizanu na najnižu moguću tačku. Ni dolazak novog trenera Đoana Penjaroje nije oživeo crno-bele, ali možda će to uspeti gostovanje u zemlji u kojoj se poslednji put ove sezone Partizan osetio kao kandidat za visok plasman. Bilo je to 17. oktobra kada su crno-beli savladali Baskoniju i došli do skora 3-2. Kola su od te