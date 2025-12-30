(VIDEO) Teška povreda Nikole Jokića!

Nikola Jokić doživeo je ozbiljnu povredu na gostovanju njegovih Denver Nagetsa Majami Hitu u okviru NBA lige.

Sve se dogodilo u bukvalno poslednjoj sekundi prvog poluvremena. Igrač Majami je krenuo u dribling i odgurno Spensera Džonsa, košarkaška Denvera. Ovaj nije mogao da se zaustavi i dok je padao, stao je zglob Nikole Jokića. Koleno je otišlo u kontra stranu i najbolji igrač današnjice je u bolovima pao na parket držeći se za levo koleno. Odmah je pritrčao ceo tim Denvera, kao i medicinsko osoblje. Jokić je ustao posle skoro minuta, ali nije mogao da se osloni na levu