Moskva je zahvalna stranim prijateljima i partnerima koji su osudili ukrajinski napad na Putinovu rezidenciju 29. decembra, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov.

Ovaj incident još jednom je potvrdio terorističku prirodu grupe lica koja nezakonito drži vlast u Kijevu. Po njihovom direktnom naređenju i pre toga su u Rusiji vršena dizanja u vazduh putničkih vozova, brojni napadi na isključivo civilne ciljeve i ubistva novinara, političara i javnih ličnosti, istakao je Lavrov. „S tim u vezi, oni u Evropskoj uniji i NATO-u koji glasno zahtevaju čvrste bezbednosne garancije za Ukrajinu u okviru procesa rešavanja problema koji