Sputnik pre 1 sat
Moskva je zahvalna stranim prijateljima i partnerima koji su osudili ukrajinski napad na Putinovu rezidenciju 29. decembra, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov.

Ovaj incident još jednom je potvrdio terorističku prirodu grupe lica koja nezakonito drži vlast u Kijevu. Po njihovom direktnom naređenju i pre toga su u Rusiji vršena dizanja u vazduh putničkih vozova, brojni napadi na isključivo civilne ciljeve i ubistva novinara, političara i javnih ličnosti, istakao je Lavrov. „S tim u vezi, oni u Evropskoj uniji i NATO-u koji glasno zahtevaju čvrste bezbednosne garancije za Ukrajinu u okviru procesa rešavanja problema koji
"Možda se napad nije desio, ali Putin mi je rekao..." Oglasio se Tramp o napadu na kuću ruskog lidera: "To bi bilo jako loše"

Kuleba: Rusi napali infrastrukturu u Odesi, oštetili brod, ranili jednu osobu

Kuleba: Rusi napali infrastrukturu u Odesi, oštetili brod, ranili jednu osobu

Putin naredio: Rezervisti štite kritične objekte; Kijev "uklonio" Čajkovskog – zašto "igra labuda" nije po zakonu

Putin naredio: Rezervisti štite kritične objekte; Kijev "uklonio" Čajkovskog – zašto "igra labuda" nije po zakonu

"Evropa je umešana u napad na Putinovu rezidenciju!" Bivši Trampov savetnik jasan - "Zelenski radi sve što mu predstavnici EU…

"Evropa je umešana u napad na Putinovu rezidenciju!" Bivši Trampov savetnik jasan - "Zelenski radi sve što mu predstavnici EU kažu"

“Žele da isprovociraju Putina…”

“Žele da isprovociraju Putina…”

Kijevski napad na Putinovu rezidenciju: Pokušaj provokacije Rusije i osujećenja mirovnih pregovora

Kijevski napad na Putinovu rezidenciju: Pokušaj provokacije Rusije i osujećenja mirovnih pregovora

Rusi izveli snažan udar kod Odese: Gađali rezervoare sa naftom i civilni brod, ima ranjenih

Rusi izveli snažan udar kod Odese: Gađali rezervoare sa naftom i civilni brod, ima ranjenih

BBC-jev veteran: Svet nikada nije bio bliže Trećem svetskom ratu

"Možda se napad nije desio, ali Putin mi je rekao..." Oglasio se Tramp o napadu na kuću ruskog lidera: "To bi bilo jako loše"

Skandal pred Novu godinu: Novogodišnji koncerti u Kenedi centru otkazani nakon dodavanja Trampovog imena

Skandal pred Novu godinu: Novogodišnji koncerti u Kenedi centru otkazani nakon dodavanja Trampovog imena

Strogo upozorenje: Raspoređeno 14 ratnih brodova; Dignuto i 130 borbenih aviona VIDEO

Strogo upozorenje: Raspoređeno 14 ratnih brodova; Dignuto i 130 borbenih aviona VIDEO

Sidnej i dalje u neverici; Policija otkrila nove detalje masakra VIDEO

Sidnej i dalje u neverici; Policija otkrila nove detalje masakra VIDEO

