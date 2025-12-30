Oglasili se Denver Nagetsi posle povrede Nikole Jokića!

Strašne vesti iz NBA! Nikola Jokić, najbolji igrač današnjice, povredio se na utakmici protiv Majamija, pri kraju drugog poluvremena. Jokić se nije vraćao u drugom poluvremenu, a Nagetsi su ga stavili na listu pod šifrom "upitan". Ubrzo posle povrede, na zvaničnom X profilu Denvera osvanula je i prva poruka. "Krug molitve: Jokić je ok", napisano je u poruci. Pridružimo se i mi ovoj molitvi Denvera. (Telegraf.rs)