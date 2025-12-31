Hitna pomoć: Četiri saobraćajne nezgode u Beogradu, šest osoba lakše povređeno

Beta pre 2 sata

Tokom noći dogodila su se četiri saobraćajna udesa u kojima je šest ljudi lakše povređeno, saopštila je beogradska služba Hitne pomoći.

Pacijenti su prevezeni u dežurne lekarske ustanove i sada su u stabilnom stanju, prenela je Radio-televizija Srbije (RTS).

Lekari su izlazili na teren 135 puta, a od toga je 21 intervencija bila na javnim mestima.

Hronični pacijenti su se noćas često obraćali toj službi, a zabeležen je i veći broj poziva koje su uputili hipertoničari.

(Beta, 31.12.2025)