Hitna pomoć: Četiri saobraćajne nezgode u Beogradu, šest osoba lakše povređeno

Beta pre 2 sata

Tokom noći dogodila su se četiri saobraćajna udesa u kojima je šest ljudi lakše povređeno, saopštila je beogradska služba Hitne pomoći.

Pacijenti su prevezeni u dežurne lekarske ustanove i sada su u stabilnom stanju, prenela je Radio-televizija Srbije (RTS).

Lekari su izlazili na teren 135 puta, a od toga je 21 intervencija bila na javnim mestima.

Hronični pacijenti su se noćas često obraćali toj službi, a zabeležen je i veći broj poziva koje su uputili hipertoničari.

(Beta, 31.12.2025)

Povezane vesti »

Izveštaj Zavoda za urgentnu medicinu Kragujevac: Povećan broj poziva i intervencija na terenu

Izveštaj Zavoda za urgentnu medicinu Kragujevac: Povećan broj poziva i intervencija na terenu

Serbian News Media pre 1 sat
Hitna pomoć: Četiri saobraćajne nezgode u Beogradu, šest osoba lakše povređeno

Hitna pomoć: Četiri saobraćajne nezgode u Beogradu, šest osoba lakše povređeno

N1 Info pre 2 sata
Četiri saobraćajne nezgode u Beogradu, šest osoba lakše povređeno

Četiri saobraćajne nezgode u Beogradu, šest osoba lakše povređeno

Nova pre 2 sata
Haotična noć pred Novu godinu u Beogradu Hitna zatrpana pozivima: Grip hara, nezgode se ređaju, pomoć tražili i ovi pacijenti…

Haotična noć pred Novu godinu u Beogradu Hitna zatrpana pozivima: Grip hara, nezgode se ređaju, pomoć tražili i ovi pacijenti

Blic pre 2 sata
Hitna pomoć: Četiri saobraćajne nezgode u Beogradu, šest osoba lakše povređeno

Hitna pomoć: Četiri saobraćajne nezgode u Beogradu, šest osoba lakše povređeno

Radio sto plus pre 2 sata
Hitna pomoć: Četiri saobraćajne nezgode u Beogradu, šest osoba lakše povređeno

Hitna pomoć: Četiri saobraćajne nezgode u Beogradu, šest osoba lakše povređeno

Serbian News Media pre 2 sata
Hitna pomoć zatrpana pozivima noć pred Novu godinu: Grip hara, nezgode se ređaju, a pomoć tražili i ovi pacijenti

Hitna pomoć zatrpana pozivima noć pred Novu godinu: Grip hara, nezgode se ređaju, a pomoć tražili i ovi pacijenti

Večernje novosti pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

RTS

Društvo, najnovije vesti »

Đorđević (ZLF): Očekivano da SNS na izborima oformi listu studenata koji žele da uče

Đorđević (ZLF): Očekivano da SNS na izborima oformi listu studenata koji žele da uče

Danas pre 19 minuta
Ispovest proroka Alexa Vučija

Ispovest proroka Alexa Vučija

N1 Info pre 19 minuta
Praznične poslastice za vašeg psa: Šta sme, a šta nikako ne sme da pojede sa svečane trpeze

Praznične poslastice za vašeg psa: Šta sme, a šta nikako ne sme da pojede sa svečane trpeze

Danas pre 19 minuta
Istorija novogodišnjeg snega u Srbiji: Doček uz padavine sve ređa pojava (FOTO)

Istorija novogodišnjeg snega u Srbiji: Doček uz padavine sve ređa pojava (FOTO)

Euronews pre 4 minuta
Tesla pred izazovima: Očekuje se novi pad prodaje zbog nedostatka poreskih olakšica i konkurencije

Tesla pred izazovima: Očekuje se novi pad prodaje zbog nedostatka poreskih olakšica i konkurencije

Blic pre 14 minuta