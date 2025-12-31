Naslovne strane za sredu, 31. decembar 2025. godine

ALO - List piše da je 2025. bila "godina blokaderskog nasilja", ali da je mir pobedio. Ministar finansija Siniša Mali i predsednica parlamenta Ana Brnabić najavljuju u intervjuima "najbolju godinu za Srbiju".

BLIC - "Ispunili smo obećanje, prosečna plata biće 1.000 evra", kaže ministar finansija Mali u novogodišnjem intervjuu. Poslanica Zeleno-levog fronta Biljana Đorđević smatra da je "više ideoloških lista put ka izbornoj pobedi". Direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihailo Jovanović najavio: "Otvaramo novi data centar".

VEČERNJE NOVOSTI - Premijer Đuro Macut uoči praznika poručio: "Potrebni su nam dijalog i međusobno uvažavanje". Za "Novosti" govore i Aleksandar Vulin, profesor Darko Tanasković, omladinski šampioni na međunarodnim takmičenjima iz matematike, fizike, hemije, književnik Vladimir Pištalo i drugi.

DANAS - Evroposlanica Irena Joveva o stanju u regionu: "Volela bih da se prestane sa jeftinim nacionalizmom". Dekanka Fakulteta političkih nauka Maja Kovačević tvrdi da "studentska borba prelazi na drugo polje". "Ćacilend ni Slobi nije pao na pamet", kaže voditelj i satiričar Zoran Kesić u Danasovom novogodišnjem podkastu.

INFORMER - List piše o protestu građana u Crnoj Gori koji se protive izgradnji postrojenja za preradu otpadnih voda.

KURIR - Naslovna strana je posvećena proslavi Nove godine, za list govore Ana Brnabić i ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović koja kaže "Zahvalna sam građanima koji veruju svojoj državi".

NOVA - Intervju sa predsednikom Visokog saveta tužilaštva Brankom Stamenkovićem: "Nijedna vlast nije vršila pritisak na tužilaštvo kao ova". "Godina izbora i(li) pada Vučića", predviđaju stručnjaci za političko komuniciranje. Bivši guverner NBS i profesor Ekonomskog Dejan Šoškić u autorskom tekstu piše "Galopirajuća korupcija je pokazala svoje ogavno lice".

POLITIKA - "Srbija je stabilna i bezbedna zemlja", kaže u novogodišnjem razgovoru direktor policije Dragan Vasiljević. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić na godišnjoj konferenciji rekao da "očekuje da 2026. bude period najvećih uspeha". Tradicionalni, 73. po redu, Politikin izbor najboljih sportista i ekipa.

SRPSKI TELEGRAF - Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević u intervjuu za list kaže "Moju će tvrđavicu malo teže srušiti".