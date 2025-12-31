Vučić razgovarao sa vlastima SAD o NIS-u, tvrdi da ima dobre vesti za Srbiju
Beta pre 28 minuta
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obavio je važne razgovore sa američkim vlastima, a kako prenosi Radio televizija Srbije, "vesti su dobre za Srbiju".
Vučić je obavio važne razgovore o rešavanju problema NIS-a sa vašingtonskom administracijom, OFAK-om i Stejt departmentom, ali i sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, piše javni servis danas.
Detaljnije informacije šta to znači za Srbiju i rešavanje sankcija NIS-u, on će izneti već tokom sutrašnjeg dana na RTS-u, naveli su.
Ranije je objavljeno da je jedan od potencijalnih kupaca NIS-a, mađarski MOL.
