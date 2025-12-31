Auto sleteo s puta, ima mrtvih. Teška saobraćajna nesreća kod Prnjavora: Muškarac stradao na licu mesta

Blic pre 11 sati
Auto sleteo s puta, ima mrtvih. Teška saobraćajna nesreća kod Prnjavora: Muškarac stradao na licu mesta

O slučaju je obavešten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka Policijski službenici Prnjavora izvršili su uviđaj na licu mesta U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas u mestu Drenova kod Prnjavora, poginuo je vozač D.C., čije je vozilo sletelo s puta.

Policijski službenici Policijske stanice Prnjavor izvršili su uviđaj na mestu nesreće, koja se dogodila danas u 16 sati na delu regionalnog puta R1-2103 Prnjavor – Čelinac. - U nesreći je učestvovalo putničko vozilo marke "pežo" kojim je upravljala osoba D.C. iz Prnjavora, koja je smrtno stradala - saopšteno je iz Policijske uprave Banja Luka. O događaju je obavešten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka. (Avaz.ba)
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Sleteo s puta i poginuo: Teška saobraćajna nesreća kod Prnjavora

Sleteo s puta i poginuo: Teška saobraćajna nesreća kod Prnjavora

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

PežoTužilaštvosaobraćajna nesreća

Balkan, najnovije vesti »

Sleteo s puta i poginuo: Teška saobraćajna nesreća kod Prnjavora

Sleteo s puta i poginuo: Teška saobraćajna nesreća kod Prnjavora

Kurir pre 1 sat
Podignuta optužnica protiv bivšeg gradonačelnika Rijeke: Sumnjiči se da je sa tri osobe oštetio grad za 176.000 evra

Podignuta optužnica protiv bivšeg gradonačelnika Rijeke: Sumnjiči se da je sa tri osobe oštetio grad za 176.000 evra

Kurir pre 5 sati
Bosanac pljačkao po Austriji, pa zgrnuo 760 hiljada: Otkriven nakon 13 godina, odao ga DNK

Bosanac pljačkao po Austriji, pa zgrnuo 760 hiljada: Otkriven nakon 13 godina, odao ga DNK

Blic pre 7 sati
Auto sleteo s puta, ima mrtvih. Teška saobraćajna nesreća kod Prnjavora: Muškarac stradao na licu mesta

Auto sleteo s puta, ima mrtvih. Teška saobraćajna nesreća kod Prnjavora: Muškarac stradao na licu mesta

Blic pre 11 sati
Sud BiH odbio žalbu SNSD-a i SDS-a, ponavljaju se izbori na 136 biračkih mesta

Sud BiH odbio žalbu SNSD-a i SDS-a, ponavljaju se izbori na 136 biračkih mesta

RTV pre 7 sati