(Foto) Meliha iz Sarajeva umrla 8. decembra, ali i dalje nema ko da je sahrani! Apel koji slama srca se širi mrežama: Traže se rođaci

Građani koji imaju informacije o njenoj porodici mogu da ih dostave organizaciji Pomozi.ba Meliha Brdarić, poznata i pod venčanim prezimenom Đurić, nije imala dece Melihe Brdarić iz Sarajeva preminula je 8. decembra, ali, kako stoji u potresnom apelu na društvenim mrežama, njeno telo nema ko da sahrani.

Kako je objavila Birsen Silajdžić Džukljan, poznata po velikom broju inicijativa za pomoć najugroženijim grupama u društvu, traže se osobe koje su poznavale nanu Melihu Brdarić koja je početkom decembra preminula u Sarajevu. - Tražimo bilo koga ko bi mogao da bude u srodstvu s nanom Melihom, kojoj smo do nedavno pružali pomoć. Nana se zvala Melihe Brdarić (venčano prezime Đurić). Preminula je 8. decembra, a još uvek nismo uspeli da stupe u kontakt ni s jednim