Porodica prijavila nestanak muškarca, pripadnika MUP-a: Policija ga našla, on izvršio samoubistvo

Blic pre 5 sati
Porodica prijavila nestanak muškarca, pripadnika MUP-a: Policija ga našla, on izvršio samoubistvo

Policija je prvobitno locirala muškarca u njegovom vozilu u blizini grada Nakon kraćeg legitimisanja, udaljio se sa lica mesta gde je kasnije pronađen beživotan U Novom Pazaru večeras se dogodilo samoubistvo u kojem je muškarac, inače pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova izvršio samoubistvo.

Prema dostupnim informacijama, muškarac od jutarnjih sati nije bio kod kuće, zbog čega je porodica tokom dana prijavila njegov nestanak. Policija je odmah započela potragu, a oko 19 sati patrola ga je pronašla na periferiji grada, u vozilu. Nakon legitimisanja i kraćeg zadržavanja, on se ponovo udaljio sa lica mesta sopstvenim vozilom. Pola sata kasnije nakon što je prvobitno pronađen, policija je pronašla beživotno telo. Na lice mesta odmah su izašle nadležne
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Tragedija u Novom Pazaru: policajac izvršio samoubistvo, porodica prijavila nestanak

Tragedija u Novom Pazaru: policajac izvršio samoubistvo, porodica prijavila nestanak

RTV Novi Pazar pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi PazarMinistarstvo unutrašnjih poslovaMUP

Hronika, najnovije vesti »

Tragedija u Novom Pazaru: policajac izvršio samoubistvo, porodica prijavila nestanak

Tragedija u Novom Pazaru: policajac izvršio samoubistvo, porodica prijavila nestanak

RTV Novi Pazar pre 1 sat
Piksla na krevetu, pobacane stvari, svuda krš i lom. Vlasnik stana u kom je živeo napadač sa Novog Beograda u šoku nakon…

Piksla na krevetu, pobacane stvari, svuda krš i lom. Vlasnik stana u kom je živeo napadač sa Novog Beograda u šoku nakon jezivog prizora: "Nije mogao da veruje"

Blic pre 4 sati
Porodica prijavila nestanak muškarca, pripadnika MUP-a: Policija ga našla, on izvršio samoubistvo

Porodica prijavila nestanak muškarca, pripadnika MUP-a: Policija ga našla, on izvršio samoubistvo

Blic pre 5 sati
"Pred svima psovao zvicerovu ženu, pa nađen mrtav": Škaljarac čije telo je pronađeno kod Budve na robiji zaratio sa kavčanima…

"Pred svima psovao zvicerovu ženu, pa nađen mrtav": Škaljarac čije telo je pronađeno kod Budve na robiji zaratio sa kavčanima: "Potezao je sekiru na ljude, mislili su da je lud"

Blic pre 5 sati
BMW-om sleteo sa puta Saobraćajna nesreća kod Svetog Stefana: Vozač hitno prevezen u bolnicu

BMW-om sleteo sa puta Saobraćajna nesreća kod Svetog Stefana: Vozač hitno prevezen u bolnicu

Blic pre 4 sati