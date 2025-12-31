Porodica prijavila nestanak muškarca, pripadnika MUP-a: Policija ga našla, on izvršio samoubistvo

Policija je prvobitno locirala muškarca u njegovom vozilu u blizini grada Nakon kraćeg legitimisanja, udaljio se sa lica mesta gde je kasnije pronađen beživotan U Novom Pazaru večeras se dogodilo samoubistvo u kojem je muškarac, inače pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova izvršio samoubistvo.

Prema dostupnim informacijama, muškarac od jutarnjih sati nije bio kod kuće, zbog čega je porodica tokom dana prijavila njegov nestanak. Policija je odmah započela potragu, a oko 19 sati patrola ga je pronašla na periferiji grada, u vozilu. Nakon legitimisanja i kraćeg zadržavanja, on se ponovo udaljio sa lica mesta sopstvenim vozilom. Pola sata kasnije nakon što je prvobitno pronađen, policija je pronašla beživotno telo. Na lice mesta odmah su izašle nadležne