Radnika udario grom na gradilištu: Užas u Turskoj, kamere zabeležile jezive trenutke

Blic pre 45 minuta
Sirijac Muhammed Alahmad, radnik na gradilištu, teško je povređen kada ga je udario grom tokom istovara građevinskog materijala Bezbednosna kamera zabeležila je trenutak incidenta, dok su očevici u panici napustili lokaciju U okrugu Arsuz u Hataju, u Turskoj, dok se sa kamiona istovarao građevinski materijal,grom je pogodio sirijskog radnika Muhammeda Alahmada. Bezbednosna kamera je snimila tragediju, dok je teško povređeni Alahmad prebačen na lečenje, preneli su
