(VIDEO) Arsenalu pripao derbi Premijer lige, razočaravajući remi Junajteda protiv „fenjeraša“

Fudbaleri Arsenala pobedili su na svom terenu u Londonu Aston Vilu 4:1, u utakmici 19. kola Premijer lige i stekli pet bodova prednosti na prvom mestu na tabeli.

Arsenal je poveo u 48. minutu golom Gabrijela, a četiri minuta kasnije prednost je udvostručio Martin Subimendi. Treći gol postigao je Leandro Trosar u 69. minutu, a strelac četvrtog gola bio je Gabrijel Žezus u 78. minutu. Konačan rezultat postavio je Oli Votkins u četvrtom minutu nadoknade vremena. Fudbaleri Mančester junajteda odigrali su na svom terenu nerešeno 1:1 protiv Vulverhemptona. Domaći su na Old Trafordu poveli u 27. minutu kada je strelac bio Džošua