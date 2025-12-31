Arsenal ubedljiv protiv Aston Vile, novi kiks Junajteda

Lider Arsenal je prekinuo niz gostiju od osam uzastopnih pobeda

LONDON – Fudbaleri Arsenala savladali su večeras Aston Vilu rezultatom 4:1 u utakmici 19. kola Premijer lige. Lider je prekinuo niz gostiju od osam uzastopnih pobeda. Strelci su bili Gabrijel Magalješ u 48, Martin Zubimendi u 52, Leandro Trosar u 69. i Gabrijel Žezus u 78. minutu. Jedini strelac za Vilu bio je Oli Votkins u 90+4. minutu. Ostali rezultati: Mančester Junajted - Vulverhempton 1:1, Barnli - Njukasl 1:3, Čelsi - Bornmut 2:2, Notingem Forest - Everton