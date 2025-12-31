Teroristi sa Bondi plaže došli sa Filipina! Evo šta kaže policija o motivima - i eventualnoj povezanosti sa ekstremističkim mrežama

Kurir pre 1 sat  |  Beta)
Istraga protiv dvojice državljana Filipina koji su ubili 15 ljudi na plaži Bondi u Sidneju nije pronašla dokaze da su napadači bili deo šire terorističke mreže, saopštila je australijska policija.

Stanovnici Sidneja Sadžid i Navid Akram, otac i sin, proveli su veći deo novembra u gradu Davao na jugu Filipina, a u Australiju se vratili 29. novembra, saopštila je komesarka australijske federalne policije Krisi Baret . Oni su dve nedelje kasnije optuženi za ubistvo 15 i ranjavanje još 40 ljudi u masovnoj pucnjavi na plaži Bondi, tokom proslavljanja jevrejskog praznika Hanuke. "Nema dokaza koji ukazuju na to da su prošli obuku ili logističku pripremu za svoj
Teroristi sa Bondi plaže došli sa Filipina! Evo šta kaže policija o motivima - i eventualnoj povezanosti sa ekstremističkim mrežama

Kurir pre 1 sat
