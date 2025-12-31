Radno vreme i dežurstva tokom novogodišnjih i božićnih praznika u Srbiji 2026

Naslovi.ai pre 1 sat
Radno vreme i dežurstva tokom novogodišnjih i božićnih praznika u Srbiji 2026

Pregled dežurstava zdravstvenih službi, radnog vremena prodavnica i komunalnih usluga tokom praznika u različitim gradovima Srbije.

Tokom novogodišnjih i božićnih praznika 2026. godine, zdravstvene ustanove u gradovima poput Zrenjanina, Novog Sada, Niša i Kragujevca radiće po izmenjenom režimu sa dežurstvima u ambulantama i službama opšte medicine, pedijatrije i stomatologije. I Love Zrenjanin Dnevnik Južne vesti Pressek

Prodavnice Lidl će raditi skraćeno 31. decembra i 6. januara, dok će 1. i 7. januar biti neradni dani. Komunalne službe u Zrenjaninu imaju prilagođeni raspored iznošenja otpada tokom prazničnih dana. Danas Volim Zrenjanin

Prema kalendaru državnih i verskih praznika, u Srbiji će pravoslavni vernici imati ukupno 12 neradnih dana, uključujući 1., 2., 6. i 7. januar, što omogućava produženi odmor na početku godine. Vlada Srbije je predložila da Badnji dan, 6. januar, takođe bude neradni dan. RTV Dnevnik NIN Mondo

Ključne reči

NišNovi SadZrenjaninKragujevacLidl

