AMSS: Gužve se očekuju u večernjim satima

Zbog osetno hladnijeg vremena moguća je poledica na kolovozu, posebno u jutarnjim i večernjim satima, pa se vozačima, i pored uglavnom dobrih uslova za vožnju, preporučuje pažljiva i prilagođena vožnja, upozoravaju iz AMSS.

"Mnogi građani već su stigli na destinacije na kojima će dočekati Novu godinu. Gužve se očekuju u večernjim satima, naročito u gradovima i na pravcima koji vode ka gradskim trgovima. Pojačan saobraćaj moguć je i van naseljenih mesta, kao i na putevima ka zimskim centrima i graničnim prelazima, gde povremeno može doći do kraćih zadržavanja", podsećaju iz AMSS. Prema informacijama Uprave granične policije Srbije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja ni na