Puni magacini i prazni rezervoari

Radar pre 1 sat  |  Zoran Radovanović
Veliki deo radnika Prvog partizana iz Užica neće odmarati samo za Novogodišnje i Božićne praznike, već će ceo januar provesti na prinudnim odmorima, jer su im magacini već prepuni. A skorom ukidanju zabrane izvoza oružja i municije iz Srbije sigurno neće doprineti sve zategnutiji odnosi sa Rusijom, ni misteriozna smrt predstavnika Jugoimporta SDPR u Moskvi

Većina zaposlenih u Srbiji proslaviće novogodišnje i božićne praznike uobičajeno neradno. Za razliku od njih, više od polovine radnika Prvog partizana iz Užica na radna mesta neće se vratiti ni nakon praznika. Naprotiv, ostaće kod svojih kuća do kraja januara, a neki od njih u fabriku municije će, eventualno, biti pozivani „u skladu sa potrebama rada“… Predstavnici zaposlenih procenjuju da će između 1.000 i 1.200 od oko ukupno 1.550 zaposlenih januar provesti kod
