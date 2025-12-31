Kašnjenja Evrostara ulaze u drugi dan, putnici zaglavljeni u vozovima tokom noći

LONDON/PARIZ - Kašnjenja vozova kroz tunel ispod Lamanša kojima upravlja železnička kompanija Evrostar ušla su u drugi dan, a neki putnici su proveli više od šest sati zaglavljeni u vozovima tokom noći.

Linija od Londona do Pariza, zakazana za 7 časova po srednjoevropskom vremenu, otkazana je, preneo je BBC. Kako se navodi, putnici Evrostara se spremaju za moguće dalje poremećaje, nakon što je nestanak struje u tunelu ispod Lamanša izazvao haos u saobraćaju za hiljade ljudi u utorak. Pojedini putnici su rekli da su proveli više od šest sati zaglavljeni u vozovima preko noći, jer su usluge bile pogođene novim kašnjenjima. Jedan čovek je rekao za BBC da se ukrcao na