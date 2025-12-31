Srednji kurs dinara za evro 117,2820 dinara

Srednji kurs dinara za evro 117,2820 dinara

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće danas 117,2820 dinara, što je neznatna promena u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Kurs dinara će prema evru biti viši za 0,1 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou niži za 0,2 odsto, kao i od početka godine. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u utorak slabiji je za 0,1 odsto i iznosi 99,7042 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru jači je za 1,6 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou za 12,8 odsto, kao i od početka godine.
