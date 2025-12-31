MOSKVA/KIJEV - Rat u Ukrajini – 1.407. dan. Ruski predsednik Vladimir Putin postavio je cilj da se 2026. godine nastavi sa proširenjem zone bezbednosti kako bi se osigurao miran život stanovnika Belgorodske i Kurske oblasti, izjavio je načelnik Generalštaba Oružanih snaga Rusije Valerij Gerasimov.

Kako se navodi, Gerasimov je proverio i napredak borbenih zadataka koje su izvršavale jedinice i vojne jedinice grupe "Sever", prenosi agencija RIA Novosti. "Ruska vojska je tokom Specijalne vojne operacije u decembru ove godine oslobodila više od 700 kvadratnih kilometara teritorije", rekao je Gerasimov. On je ocenio i da je ruska vojska u decembru ove godine postigla najveću stopu napredovanja. "Grupa 'Sever' preuzela je kontrolu nad približno 950 kvadratnih