Fenomen najpopularnijeg srpskog romana 21. veka

Đorđe Lebović je roman “Semper idem” počeo da piše početkom devedesetih godina kada se nad Jugoslavijom nadvilo novo zlo i rat. On će se 1992. preseliti u Izrael a vratiće se u Srbiju s padom režima Slobodana Miloševića. "Knjige ne bi bilo da se opet nisam našao u vrtlogu velikog Zla koje sam dobro upoznao pedeset godina ranije"...

Kada se zlo nasloni na nešto lepo, bezbrižno, idilično… ono deluje još groznije i opasnije. Tako se i u romanu “Semper idem” Đorđa Lebovića njegovo manje-više bezbrižno odrastanje prekida dolaskom nacizma i rata u kome će njegova bliža i dalja jevrejska rodbina biti poubijana. Jedno odrastanje u ambijentu i uslovima gornje srednje klase i šetnja kroz životne prilike biva zamenjena šetnjom kroz barake Aušvica. Jedno čekanje na prvi dejt u idiličnom drvoredu pred