Piše Milica Rilak
Kako je svet u 2025. postao Srbija

Ekonomski pregleg godine koja ostaje za nama

U godini koju ispraćamo stupile su na snagu američke sankcije prema Naftnoj industriji Srbije, privremeno su ograničene trgovinske marže, a poslednjih dana decembra digla se temperatura oko stabilnosti deviznog tržišta. U celoj toj gužvi pomalo smo zaboravili i na to da je naša zemlja početkom godine bila “dobitnica” jedne od najviših recipročnih carinskih stopa SAD, kao i da se priliv stranih direktnih investicija znatno usporio u odnosu na 2024. Zato i ne čudi
