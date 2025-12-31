Njima je lakše bilo promijeniti vjeru nego nama zimske i ljetne gume

Velike priče pre 10 minuta  |  Piše Ante Tomić
Njima je lakše bilo promijeniti vjeru nego nama zimske i ljetne gume

Ili, kako sam shvatio sveti smisao rata između Hrvata i Srba

Ante Tomić i Dragoljub Draža Petrović se na sajtu Velike priče dopisuju u kolumni “Jesi li video ovo?” Rođeni moj, Kad si ono u prošli tjedan napisao da bi za mene rekao da sam Srbin, da na Wikipediji ne piše da sam hrvatski pisac, sjetio sam se razgovora što sam prije nekoliko mjeseci vodio sa splitskim parohom, protojerejom Milanom Kadijevićem. On mi je zemljak, iz Glavine kod Imotskog, otkud su svi Kadijevići, a mater mu je Samardžić, moja susjeda iz Donjeg
Otvori na velikeprice.com

Pročitajte još

Da li nam stiže “ekstremna, sibirska zima”? Klimatolog otkriva datume kada će se Srbija zabeleti

Da li nam stiže “ekstremna, sibirska zima”? Klimatolog otkriva datume kada će se Srbija zabeleti

Euronews pre 12 sati
Ovo je poziv da gradimo tvrđavu: Strašno srpsko stradanje koja se okončava pobedom i – Vaskrsenjem

Ovo je poziv da gradimo tvrđavu: Strašno srpsko stradanje koja se okončava pobedom i – Vaskrsenjem

Sputnik pre 2 dana
Zašto sam gledao i kako sam video seriju „Tvrđava”

Zašto sam gledao i kako sam video seriju „Tvrđava”

Politika pre 5 dana
Turska: Arheolozi na lokalitetu tvrđave Rabat otkrili ruševine stare oko 2.000 godina

Turska: Arheolozi na lokalitetu tvrđave Rabat otkrili ruševine stare oko 2.000 godina

NIN pre 5 dana
Arheolozi na lokalitetu tvrđave u Turskoj otkrili ruševine stare oko 2.000 godina

Arheolozi na lokalitetu tvrđave u Turskoj otkrili ruševine stare oko 2.000 godina

Sputnik pre 5 dana
Otkrivene oko 2.000 godina stare ruševine u Turskoj

Otkrivene oko 2.000 godina stare ruševine u Turskoj

Politika pre 5 dana
Famozno: Meritum groteske

Famozno: Meritum groteske

Kurir pre 5 dana

Ključne reči

KninDraža Petrovićolujatvrđava

Društvo, najnovije vesti »

Njima je lakše bilo promijeniti vjeru nego nama zimske i ljetne gume

Njima je lakše bilo promijeniti vjeru nego nama zimske i ljetne gume

Velike priče pre 10 minuta
Fenomen najpopularnijeg srpskog romana 21. veka

Fenomen najpopularnijeg srpskog romana 21. veka

Velike priče pre 45 minuta
Treba li Stranger Things treba da se gleda sa decom?

Treba li Stranger Things treba da se gleda sa decom?

Velike priče pre 10 minuta
Vremenska prognoza za 31. decembar: Samo se na planinama očekuje sneg

Vremenska prognoza za 31. decembar: Samo se na planinama očekuje sneg

Mondo pre 39 minuta
Evo gde će danas padati sneg i šta nas očekuje u novogodišnjoj noći

Evo gde će danas padati sneg i šta nas očekuje u novogodišnjoj noći

Telegraf pre 25 minuta