Njima je lakše bilo promijeniti vjeru nego nama zimske i ljetne gume

Ili, kako sam shvatio sveti smisao rata između Hrvata i Srba

Ante Tomić i Dragoljub Draža Petrović se na sajtu Velike priče dopisuju u kolumni “Jesi li video ovo?” Rođeni moj, Kad si ono u prošli tjedan napisao da bi za mene rekao da sam Srbin, da na Wikipediji ne piše da sam hrvatski pisac, sjetio sam se razgovora što sam prije nekoliko mjeseci vodio sa splitskim parohom, protojerejom Milanom Kadijevićem. On mi je zemljak, iz Glavine kod Imotskog, otkud su svi Kadijevići, a mater mu je Samardžić, moja susjeda iz Donjeg