Novogidošnja želja da “Leb i sol” ponovo zasviraju zajedno

Pedeseti rođendan Leb i sola pada na Novu godinu, pa ako iz dubine duše nešto poželiš, možda ti se i ostvari. Iako su šanse za takvo nešto minimalne, skoro i nemoguće, ja ću ipak poželeti da ih bar još jednom vidim zajedno na bini

U kafeu “Južna pruga” u Skoplju, 12. decembra, evocirajući uspomene, pijem kafu sa Bracom Zafirovskim. Braco je veći deo svog radnog veka proveo kao roudi i tehničar grupe Leb i sol – njihova desna ruka od aprila 1978. do formalnog kraja 1995. godine. Kao što je Majkl Frensis, telohranitelj Bona Džouvija, Šer i grupe Kiss, za sebe napisao da je bio “desna ruka rokenrola”… O tome ćemo jednom napisati knjigu. U neformalnom razgovoru Braco me pita: “Koji je danas