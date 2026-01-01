Denver "preživeo" Rajakovića bez Nikole - povredio se Jokić 2 VIDEO

Košarkaši Denver Nagetsa savladali su Toronto rezultatom 106:103 u prvoj utakmici bez Nikole Jokića.

Centar tima iz Kolorada je doživeo povredu kolena na utakmici protiv Majamija zbog koje ga neće biti na terenu bar četiri nedelje, ali su njegovi saigrači uspeli da prebrode mini krizu od dva uzastopna poraza. Za to je bio najzaslužniji Pejton Votson koji je meč završio sa 24 poena i osam skokova. Džamal Marej se nadovezao sa 21, kao i sedam uhvaćenih lopti i šest asistencija. Meč je obeležila i povreda Jonasa Valančunasa, koji je bio na pragu dabl-dabla (17-9).