NIS dobio licencu OFAK-a do 23. januara, javljaju mediji, ali još nema potvrde Vašingtona

Nekoliko sati pre nego što su se poklopile kazaljke i stigla nova, 2026. godina, Radio-televizija Srbije (RTS) objavila je, pozivajući se na izvore u američkoj administraciji, da je Kancelarija za kontrolu inostrane imovine (OFAK) produžila operativnu licencu za rad Naftne industrije Srbije do 23. januara.

RTS tvrdi da bi do tada bi mogli da se završe i pregovori ruskog Gasproma, većinskog vlasnika NIS-a, sa mađarskim MOL-om o kupovini udela.

Prvog dana 2026, predsednik Srbije Aleksandar Vučić indirektno je potvrdio da MOL pregovara sa ruskom stranom o kupovini NIS-a.

NIS će odmah posle praznika početi da nabavlja i prerađuje naftu, a Rafinerija se vraća u rad oko 18. januara, izveštava agencija Beta.

„Nadam se da će dotle Rusi i Mađari da svoj posao završe", rekao je Vučić.

Produžetak licence znači da će rafinerija u Pančevu posle 36 dana moći da nastavi sa radom, napisala je na Instagramu ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

BBC na srpskom je kontaktirao OFAK, ali nije dobio odgovor o produženju licence.

Vlada Hrvatske je u objavi na društvenoj mreži Iks saopštila da je OFAK izdao i licencu hrvatskom naftovodnom operateru JANAF za nastavak transporta nafte NIS-u do 23. januara 2026.

Nafta sa svetskih tržišta upravo preko JANAF-a stiže u Srbiju.

Naftna industrija Srbije je arterija celokupnog privrednog života zemlje, a njeno funkcionisanje ugroženo je zbog američkih sankcija koje su od oktobra na snazi.

Vučić je 20. decembra je rekao da je „ponosan na građane i snagu države koja više od 70 dana, bez kapi nafte, uspeva da održi punu stabilnost energetskog sistema".

Međutim, polako ističe rok do kojeg su srpske vlasti dale ruskim vlasnicima da prodaju NIS - Vučić je ranije upravo pomenuo 15. januar.

„Želimo da budemo fer prema ruskoj strani, damo im više vremena, da pokažemo koliko nam je stalo i do prijateljstva i da budemo dobar domaćin bilo kojoj investiciji", izjavio je Vučić ranije novinarima.

Nacionalizacije neće biti zato što „nismo ni komunisti, ni fašisti", rekao je više puta do sada.

Na tradicionalnoj godišnjoj konferenciji za novinare, koja uobičajeno traje satima, Putin je 19. decembra rekao očekuje da će „prijateljska Srbija" ispuniti obaveze prema zajedničkoj kompaniji, NIS-u.

Prethodno je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov prvi put javno komentarisao mogućnost nacionalizacije, za koju je rekao da je moguća, ali pod određenim uslovima.

Podsetio je da u međuvladinom sporazumu Srbije i Rusije piše da je nacionalizacija nemoguća bez obostrane saglasnosti.

„Možda se rešenje sastoji u tome da se nađe način kako da NIS dalje radi, bez obzira na one mogućnosti koje imaju SAD da bi se to preduzeće kaznilo", rekao je Lavrov 11. decembra na okruglom stolu za ambasadore u Moskvi na pitanje ambasadora Srbije Momčila Babića.

Nedugo zatim, Vučić je izjavio da bi voleo da čuje ideje Rusije kako da se reši pitanje NIS-a, a da se izbegnu kazne SAD.

„Super, ako može. Jedva čekamo.

„Mi ćemo sve da uradimo da oni koji su vlasnici kapitala budu zadovoljni vlasnici njihovog kapitala.

„A ako je funkcionisanje nemoguće, mi ćemo da platimo onako kako gospodi i pristojnim i normalnim državama i priliči", rekao je Vučić ranije novinarima.

Skupština Srbije je početkom decembra usvojila amandman na predlog zakona o budžetu za 2026. koji zahteva dodatna izdvajanja za energetsku sigurnost i stabilnost zemlje.

Time je izdvojeno dodatnih 164 milijarde dinara, odnosno oko 1,4 milijarde evra.

Prvobitno je bilo planirano svega 600 miliona dinara za ovu namenu.

Rafinerija nafte u Pančevu prethodno je obustavila rad zbog nedostatka sirove nafte, usled američkih sankcija.

Opširnije šta to zapravo u praksi znači za život u Srbiji - OVDE.

Srbija je spremna da 50 dana „trpi sve posledice, da Rafinerija ne radi, da ništa ne radi, jer ćemo se snaći i obezbediti dovoljno snabdevanje tržišta", istakao je ranije Vučić.

Pogledajte video: Šta ako rafinerija u Pančevu obustavi rad

Hoće li Narodna banka obustaviti platni promet sa NIS-om?

Ovo je jedno od pitanja koje takođe lebdi u vazduhu.

Nedugo pošto je Vučić objavio rok Rusima, Narodna banka Srbije (NBS) objavila je da će prekinuti poslovanje, odnosno platni promet sa NIS-om, ako do predviđenog roka ne dobije licencu za poslovanje.

Centralna banka Srbije je obrazložila da će ta mera biti preduzeta kako ne bi na bilo koji način bila dovedena u pitanje stabilnost domaćeg finansijskog sistema, odnosno kako bi platni promet u zemlji nesmetano funkcionisao.

Od uvođenja američkih sankcija, na pumpama NIS-a nije bilo moguće plaćati gorivo Masterkard i Viza karticama, ali jeste Dina (i naravno, gotovinom).

Pošto je Dina kartica u platnom sistemu NBS, to bi značilo da ni njome ne bi bilo moguće plaćanje goriva na pumpama.

Ne bi bilo moguće ni plaćanje gotovinom.

Početkom decembra, Vučić je rekao da „platni promet sa NIS-om ostaje bar do 7. decembra, a posle ćemo videti, idemo dan za danom".

Do danas, međutim, NIS nije isključen iz platnog prometa, a njegove benzinske stanice širom Srbije i dalje rade.

Pročitajte OVDE poseban tekst kome bi sve zatvaranje benzinskih stanica NIS-a moglo da stvori probleme.

Pogledajte video: Kako sankcije NIS-u utiču na mene

O sudbini NIS-a

Sudbina NIS-a, arterije privrednog organizma Srbije, mesecima 'visi u vazduhu'.

Američke vlasti najavile su početkom godine uvođenje sankcija ruskim energetskim kompanijama - Surgunjeftu i Gaspromnjeftu - u nameri da ograniče prihode kojim Moskva finansira rat u Ukrajini.

Među njima je i NIS, u kojem je Gasprom, odnosno ćerka firma Gaspromnjeft, većinski vlasnik.

Sankcije su odlagane više puta, da bi u oktobru stupile na snagu.

Američkom Sekretarijatu za finansije (OFAC) pre šest dana podnet je zahtev za produženje licence za NIS, kako bi kompaniji bio omogućeno nesmetano poslovanje tokom trajanja pregovora o promeni vlasničke strukture.

Odgovora i dalje nema.

Bez dotoka nafte do 13. februara smo u potpunom kolapsu, izjavio je Vučić na vanrednoj sednici vlade 16. novembra.

Čekajući kupca

Kao rešenje su pominjane brojne opcije, manje ili više realne - od kupovine dela vlasništva od ruskog Gaspromnjefta, preko stečaja.

Ruski vlasnici pristali su da prodaju njihov deo vlasništva u NIS-u, koji iznosi 56,15 odsto, izjavila je 19. novembra Dubravka Đedović Handanović, ministarka rudarstva i energetike.

Kome - još nije poznato.

Vučić je ranije rekao da Rusi pregovaraju sa tri potencijalna kupca.

Nije rekao o kome je reč.

Ime treće strane se ne saopštava zato što je reč o poslovnim razgovorima ozbiljnih kompanija, kaže ministarka Đedović Handanović.

Dok oni ne budu gotovi, ili bar najvažniji detalji ne budu definisani, nije ozbiljno da se o tome priča, dodala je.

„Od javnosti se ništa ne krije", izjavila je ministarka ranije za RTS.

„Naš zahtev je jasan - da rafinerija u Pančevu mora da nastavi rad i da se što pre obezbedi novi dotok sirove nafte".

Međutim, rafinerija je od 25. novembra u procesu obustavljanja proizvodnje, dok se čeka odluka Amerikanaca o operativnoj licenci.

Reuters/Marko Đurica

Dušan Bajatović, direktor Srbijagasa, kao potencijalne kupce NIS-a, u razgovoru za RTS, naveo je arapske zemlje, ali nije isključio ni evropske ili američke kompanije.

Korišćenje deviznih rezervi za kupovinu NIS-a ne bi bila popularna mera, kaže Bajatović.

„Ja znam da država ima dovoljno para na računu, najnepopularnija mera su devizne rezerve i zlato.

„Da li je nama zlata vredno da NIS nastavi rad? Ja mislim da jeste", rekao je.

Vlasti u Moskvi su rekle da zajedno sa Beogradom „traže najbolje rešenje" i da će se u toj potrazi „oslanjati na međuvladin sporazum iz 2008. godine".

„U sadašnjim uslovima, mi i naši srpski partneri moramo da tražimo optimalno rešenje kako bismo prevazišli veštački izazvane probleme koje je stvorila američka administracija.

„Uvereni smo da su naši srpski prijatelji, kao i mi, iskreno zainteresovani da zaštite našu bilateralnu saradnju od spoljnog mešanja", izjavila je Marija Zaharova, portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

SAD prete sekundarnim sankcijama Srbiji

Istog dana kada je objavljena namera Rusa da prodaju većinski udeo u NIS-u, guvernerka Narodne banke Srbije (NBS) Jorgovanka Tabaković izjavila je da je centralna banka dobila upozorenje o mogućnosti uvođenja takozvanih sekundarnih sankcija, zbog NIS-a.

Mogućnost uvođenja sekundarnih sankcija je ozbiljna pretnja" i vrlo ozbiljno smo je shvatili, rekla je ona novinarima.

„Dobili smo upozorenje kao entitet koji sarađuje sa poslovnim entitetom koji je pod sankcijama. To za nas jeste ozbiljno upozorenje", rekla je Tabaković na predstavljanju izveštaja o inflaciji.

Centralna banka Srbije nije dobila preciznije objašnjenje šta bi te sekundarne sankcije tačno značile, dodala je.

Od povratka u Belu kuću u januaru ove godine, američki predsednik Donald Tramp doneo je niz političkih i ekonomskih odluka kako bi, obrazlagao je, zaštitio privredu i interese SAD.

To se pre svega odnosi na uvođenje novih, viših carina mnogim zemljama u svetu, među kojima je i Srbija.

Ali u poslednje vreme preti ili je nekim zemljama, poput Indije, uveo dodatne namete zbog poslovanja sa Rusijom.

Indija je zbog trgovine sa ruskim partnerima žrtva tih sekundarnih sankcija.

Trampova administracija preti - ali to još nije potvrđeno - uvođenjem carina od čak 500 odsto svima koji trguju sa Rusijom.

Frustriran zbog neuspelih pregovora sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom o okončanju rata u Ukrajini, koji se bližili četvrtoj godini, Tramp je počeo da kažnjava kako ruske firme, tako i iz neke iz drugih zemalja koje rade sa ruskim partnerima.

Nedavno su uvedene sankcije dvema velikim ruskim naftnim kompanijama - Lukoilu i Rosnjeftu.

(BBC News, 01.01.2026)