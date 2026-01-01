Pet novih članica od danas u Savetu bezbednosti UN

Beta pre 31 minuta

Bahrein, Kolumbija, Demokratska Republika Kongo, Liberija i Letonija od danas su nove nestalne članica Saveta bezbednosti UN sa dvogodišnjim mandatom.

Nove nestalne članice SB UN od danas se pridružuju Danskoj, Grčkoj, Pakistanu, Panami i Somaliji koje su nestalne članice SB UN od 1. januara prošle godine.

Savet bezbednosti UN ima 15 članica od kojih je pet stalnih sa pravom veta - Francuska, Velika Britanija, SAD, Kina i Rusija, a 10 se bira na period od dve godine, ali tako da se svake godine zamenjuje po pet članica.

Nestalne članice biraju se po regionalnom principu.

Neparnih godina u Savet bezbednosti UN ulaze po jedna zemlja iz Afrike, Azije i Latinske Amerike i dve iz grupe zapadnih zemalja, a parnih godina dve zemlje iz Afrike i po jedna iz Azije, Latinske Amerike i Istočne Evrope. Parna godina je početak mandata i za arapsku članicu.

Od novih nestalnih članica najviše iskustva ima Kolumbija kojoj je ovo osmi put da ulazi u SB UN, Demokratskoj Republici Kongo ovo je treći put, Bahreinu. i Liberiji drugi, dok Letonija nikada ranije nije bila članica SB UN.

Svetski rekorder je Japan koji je u SB UN biran 11 puta, dok više od trećine zemalja članica UN nikada nisu bile zastupljene u Savetu bezbednosti UN. Medju njima su i Srbija, Crna Gora i Severna Makedonija.

SFR Jugoslavija je četiri puta bila nestalna članica Saveta bezbednosti UN, a od njenog raspada su, kao samostalne države, članice tog tela do sada bile Slovenija (1998-1999 i 2004-2206), Hrvatska (2008-2009) i BiH (2010-2011).

Predstavnicima Alžira, Gvajane, Južne Koreje, Sijera Leonea i Slovenije 31. decembra 2025. završen je dvogodišnji mandat.

(Beta, 01.01.2026)

Ključne reči

UNSavet bezbednosti UNSavet bezbednostiPakistanGrčkaKinaLetonijaVelika BritanijaPanamaRusijaDanskaKolumbijaSB UNBahreinFrancuska

