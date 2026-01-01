Policija: Nekoliko desetina mrtvih u požaru u Kran-Montani

Beta pre 34 minuta

Policija je saopštila da se veruje da je "nekoliko desetina ljudi" poginulo, a oko 100 ljudi povređeno u požaru u jednom baru u skijalištu u Švajcarskim Alpima tokom proslave Nove godine.

Podaci o žrtvama nisu zasad dostupni, a policija je saopštila i da je većina povređenih u teškom stanju.

Predstavnici vlasti su rekli da je rano da se utvrdi uzrok požara, ali su isključili mogućnost napada.

Lokalna policija je ranije jutros saopštila da je više ljudi stradalo u požaru koji je izbio tokom proslave Nove godine u jednom baru u skijalištu Kran-Montana u Švajcarskoj, saopštila je jutros lokalna policija.

Više od stotinu ljudi je bilo u zgradi u kojoj je izbio požar, rekao je portparol policije.

Istraga o tome šta je izazvalo požar je u toku.

Kran-Montana se nalazi u srcu Švajcarskih Alpa, 40 kilometara severno od Materhorna.

(Beta, 01.01.2026)

