Macut o produženju licence za NIS: Ohrabrujuća vest, sirova nafta 84 dana nije ušla u Srbiju

Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut izrazio je danas zadovoljstvo zbog odluke Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija Sjedinjenih Američkih Država (OFAC) kojom je produžena licenca za rad Naftne industrije Srbije (NIS) do 23. januara.

Macut je naglasio da produženje licence omogućava nastavak rada NIS-a i Rafinerije nafte Pančevo i predstavlja rezultat intenzivnih diplomatskih aktivnosti i razgovora predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića sa zvaničnicima u Vašingtonu, usmerenih ka zaštiti nacionalnih interesa Republike Srbije. Premijer Srbije je naglasio da je ovo važna i ohrabrujuća vest za Srbiju, i čestitao svim građanima i zaposlenima u NIS-u na očuvanoj stabilnosti i odgovornosti u