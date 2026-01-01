"Nemam donji veš" Nakon što joj je pukla haljina Aleksandra Mladenović zavezala duks oko struka, pa šokirala izjavom: "Iznervirala sam se" (video)

Popravila je situaciju vezivanjem duksa oko struka i nastavila nastup uz osmeh.

Aleksandra je izrazila želju da sledeća godina bude posvećena njoj samoj. Pevačica Aleksandra Mladenović doživela je neprijatnu situaciju tokom dočeka Nove godine. Tokom nastupa joj je pukla haljina, a sada je odlučila da oko struka veže duks kako bi prekrila nezgodu i nastavila veče dalje. Aleksandra Mladenović je ovu situaciju prihvatila sa dozom humora: "Nemam rezervnu garderobu, nisam ovo planirala, niti razmišljala da će mi pući haljina, iznervirao me je taj