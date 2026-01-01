Vatreno crveno izdanje žene Slobe Radanovića, usko i izrezi Jeleni popustile kočnice za Novu godinu: provodi se kao nikad i šalje poljupce (video)

Publika je sa oduševljenjem uživala u atmosferi koju je Sloba stvorio.

On se pojavio u elegantnom, tamnom izdanju, pevajući svoje i pesme kolega. Folker Sloba Radanović večeras nastupa u Beogradu za doček Nove godine. Na nastupu je i njegova supruga Jelena, koja je za ovu priliku odabrala vatreno crvenu haljinu, koja je istakla njene obline. Toaleta je imala izreze sa strane, a Jelena je kosu pustila da joj pada preko ramena. Odlično se zabavljala, što su zabeležile naše kamere. Slala je poljupce, dok su se prisutni naširoko okretali