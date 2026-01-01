Vatreno crveno izdanje žene Slobe Radanovića, usko i izrezi Jeleni popustile kočnice za Novu godinu: provodi se kao nikad i šalje poljupce (video)

Blic pre 1 sat
Vatreno crveno izdanje žene Slobe Radanovića, usko i izrezi Jeleni popustile kočnice za Novu godinu: provodi se kao nikad i…

Publika je sa oduševljenjem uživala u atmosferi koju je Sloba stvorio.

On se pojavio u elegantnom, tamnom izdanju, pevajući svoje i pesme kolega. Folker Sloba Radanović večeras nastupa u Beogradu za doček Nove godine. Na nastupu je i njegova supruga Jelena, koja je za ovu priliku odabrala vatreno crvenu haljinu, koja je istakla njene obline. Toaleta je imala izreze sa strane, a Jelena je kosu pustila da joj pada preko ramena. Odlično se zabavljala, što su zabeležile naše kamere. Slala je poljupce, dok su se prisutni naširoko okretali
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Svi gledaju u ženu Uroša Živkovića! Jovana u miniću i providnom, stegla grudi na nastupu muža! On merka devojke iako je u…

Svi gledaju u ženu Uroša Živkovića! Jovana u miniću i providnom, stegla grudi na nastupu muža! On merka devojke iako je u braku, a ona dominira

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Nova godinaSloba Radanović

Zabava, najnovije vesti »

Deda Mraz stigao u Moskvu. Obezbeđen let kroz celu Rusiju.

Deda Mraz stigao u Moskvu. Obezbeđen let kroz celu Rusiju.

Blic pre 27 minuta
Filip Živojinović puca od ponosa, a tu je i Boba: Uzavrela atmosfera na novogodišnjem nastupu Aleksandre Prijović: Evo šta sve…

Filip Živojinović puca od ponosa, a tu je i Boba: Uzavrela atmosfera na novogodišnjem nastupu Aleksandre Prijović: Evo šta sve vreme radi njen svekar (video)

Blic pre 37 minuta
Pala na kolena, plače kao kiša u eliti Miljana Kulić se moli Bogu, ovo je njen spisak želja za 2026. godinu: spomenula sestre…

Pala na kolena, plače kao kiša u eliti Miljana Kulić se moli Bogu, ovo je njen spisak želja za 2026. godinu: spomenula sestre i roditelje (video)

Blic pre 7 minuta
"Nemam donji veš" Aleksandri Mladenović pukla haljina na zadnjici, ona je prekrila duksom: Iznervirala sam se

"Nemam donji veš" Aleksandri Mladenović pukla haljina na zadnjici, ona je prekrila duksom: Iznervirala sam se

Kurir pre 26 minuta
"Kupila sam kuću, želim da živim sa životinjama" Pevačica se preselila na planinu, pa progovorila o poslu: "Sve dok je glas…

"Kupila sam kuću, želim da živim sa životinjama" Pevačica se preselila na planinu, pa progovorila o poslu: "Sve dok je glas tu, radiću"

Blic pre 22 minuta